Figura, dominio di Cappellini-Lanotte al Bavarian Open 2017

19/02/2017

La coppia campione nazionale della danza conferma la posizione del corto e chiude al primo posto la rassegna tedesca con un punteggio complessivo di 190.14

Anna Cappellini, 30 anni, e Luca Lanotte 31.



Dominio assoluto per Anna Cappellini e Luca Lanotte al Bavarian Open 2017 di scena questo week-end in Germania.

La coppia campione nazionale della danza conferma il primo posto nel corto chiudendo a quota 190.14 dopo un programma libero da 114.08 punti (57.20 di valutazione tecnica e 56.88 per i components) con cui ha preceduto nuovamente tutte le altre coppie in gara.

Per la coppia lombarda delle Fiamme Azzurre arriva così l'ennesima conferma, con un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento ai Mondiali di Helsinki, in Finlandia, in programma fra cinque settimane.

Tra l'altro, nel giorno del trentesimo compleanno di Anna, che festeggia così al meglio questa importante ricorrenza.



Termina invece in 9ª posizione l'altra coppia tricolore formata da Jasmine Tessari e Francesco Fioretti (Agorà Skating Team), che totalizza 138.10 punti in virtù di un libero da 84.64 (42.16 di valutazione tecnica e 42.48 per i components).

Al singolare maschile il migliore degli azzurri è Matteo Rizzo (Icelab), capace di centrare un 5° posto a quota 195.18 dopo aver realizzato il terzo libero di giornata da 129.79 (62.39 di valutazione tecnica e 67.40 per i components).

Più distanti gli altri tre italiani, con Dario Betti (Forum Ssdrl) scivolato in 9ª posizione a 179.57 punti dopo la quarta piazza del corto e Adrien Bannister (Icelab) e Marco Zandron (Ice Skating Bolzano) capaci di recuperare un piazzamento rispetto a ieri fino al rispettivo 12° (158.72) e 13° (141.73) posto in classifica.

