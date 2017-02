Il nuovo Trofeo Beppe Viola sarà tutto «live»!

20/02/2017

Diretta streaming per tutti gli incontri dal 9 al 14 marzo: il torneo avrà una platea internazionale sul web – Ufficializzati i gironi

Lo schieramento della Roma Allievi, una delle squadre favorite del prossimo Trofeo Beppe Viola.



Sarà una 46esima edizione all’insegna delle novità per il Trofeo Beppe Viola, torneo calcistico riservato ad atleti under 17, in programma ad Arco dal 9 al 14 marzo 2017.

Quest’anno si giocherà in quattro sedi (Arco, Chiarano, Varone e Mori) ma l’attenzione intorno all’evento andrà ben oltre i confini territoriali.

Tutte le partite dell’edizione numero 46 del torneo saranno infatti trasmesse in diretta streaming grazie alla produzione di PMG Sport, società emiliana specializzata nella produzione di format multimediali live e on-demand.

L’evento amplifica così la sua esposizione mediatica, attraverso una accurata distribuzione multicanale su reti televisive, portali web e social media, che ne diventano il più potente strumento di promozione e di conoscenza.

La tecnologia digitale assume dunque un ruolo centrale, allineando la manifestazione alle abitudini ed agli stili di vita delle generazioni che ne sono protagoniste.



L’organizzazione ha intanto preso atto, con rammarico, della rinuncia del Southampton, comunicata con una lettera ufficiale di scuse del club inglese in cui si legge che «una serie davvero imprevista di circostanze ci ha dimezzato la squadra, tra infortuni e convocazioni nella selezione nazionale, impedendoci di schierare ad Arco una formazione competitiva».

Sarà in compenso un altro club di grandi tradizioni, il Bologna, a riempire la casella rimasta vuota.

«Siamo rammaricati – ammette Marco Benedetti, nuovo Presidente del Comitato Organizzatore – ma in compenso ci consola l’aver rimpiazzato il Southampton con un altro club di valore.»

L’Atalanta detentrice del titolo (e non a caso fenomeno italiano del momento proprio grazie alle prodezze dei suoi giovani talenti) sarà nel girone A con Bologna, Napoli e la Rappresentativa della Lega Pro.

Nel girone B, Empoli, Chievo e Rappresentativa Dilettanti cercheranno di rendere dura la vita alla Roma, una delle favorite del torneo.

L’Inter è nel girone C con Verona (vincitore due anni or sono del “Beppe Viola”), Torino e i danesi del Nordsjaelland.

Attesissimo nel girone D il quotato Partizan Belgrado al cospetto di Sassuolo, Lazio e della Rappresentativa Allievi del Trentino.



Questi i gironi e il calendario dei gironi eliminatori

Girone A

ATALANTA Bergamasca Calcio

BOLOGNA F.C. 1909

S.S.C. NAPOLI

RAPPRESENTATIVA LEGA PRO UNDER 17



Girone B

A.S. ROMA

F.C. EMPOLI

A.C. CHIEVOVERONA

RAPPR. NAZIONALE DILETTANTI UNDER 17



Girone C

F.C. INTERNAZIONALE

F.C. HELLAS VERONA

F.C. TORINO

F.C. NORDSJAELLAND



Girone D

U.S. SASSUOLO

F.C. PARTIZAN BELGRADO

S.S. LAZIO

RAPPRESENTATIVA ALLIEVI TRENTINO



CALENDARIO DEI GIRONI ELIMINATORI

GIOVEDI’ 09.03.17

ARCO

ORE 13.00 - ATALANTA - NAPOLI

ORE 15.15 - NORDSJAELLAND - TORINO

CHIARANO

ORE 13.00 - BOLOGNA - RAPPR. LEGA PRO

ORE 15.15 - LAZIO - PARTIZAN BELGRADO

VARONE

ORE 13.00 - EMPOLI - RAPPR. LEGA DILETTANTI

ORE 15.15 - SASSUOLO - RAPPR. TRENTINO

MORI

ORE 13.00 - CHIEVOVERONA - ROMA

ORE 15.15 - INTER - HELLAS VERONA



VENERDI’ 10.03.17

ARCO

ORE 13.00 - INTERNAZIONALE - TORINO

ORE 15.15 - ROMA - RAPPR. LEGA DILETTANTI

CHIARANO

ORE 13 .00 - PARTIZAN BELGRADO - RAPPR. TRENTINO

ORE 15.15 - RAPPR. LEGA PRO - NAPOLI

VARONE

ORE 13.00 - SASSUOLO - LAZIO

ORE 15.15 - ATALANTA - BOLOGNA

MORI

ORE 13.00 - HELLAS VERONA - NORDSJAELLAND

ORE 15.15 - EMPOLI - CHIEVOVERONA



SABATO 11.03.17

ARCO

ORE 13.00 - NAPOLI - BOLOGNA

ORE 15.15 - PARTIZAN BELGRADO - SASSUOLO

CHIARANO

ORE 13.00 - ROMA - EMPOLI

ORE 15.15 - INTER - NORDSJAELLAND

VARONE

ORE 13.00 - CHIEVOVERONA - RAPPR. LEGA DILETTANTI

ORE 15.15 - LAZIO - RAPPR. TRENTINO

MORI

ORE 13.00 - ATALANTA - RAPPR. LEGA PRO

ORE 15.15 - HELLAS VERONA - TORINO



SEMIFINALI

ARCO, Domenica 12 marzo 2017

ORE 13.00 prima semifinale

ORE 15.15 seconda semifinale



FINALE

ARCO, Martedì 14 marzo 2017 ore 14.30.

