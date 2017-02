A Caldonazzo hanno rubato perfino una seggiola a rotelle...

20/02/2017

I Carabinieri l’hanno ritrovata nel torrente e sono risaliti agli spregevoli autori del gesto

Il 2 giugno 2016, a Caldonazzo, in Piazza vecchia, un pensionato disabile del luogo, classe 1961, aveva lasciato la propria sedia speciale nel posto pubblico riservato ai diversamente abili.

Un brutto scherzo, più una cattiveria, quello di non fargliela ritrovare: così si pensò per qualche giorno finché il 6 successivo i VVFF l’hanno ritrovata nel greto del torrente Centa, in Località Pineta, scaraventata lì per essere distrutta.

Un ignobile vandalismo, con aggiunta del danno da 500 euro, ovviamente non assicurato.



Al termine di controlli incrociati con numerosi elementi tecnici, i Carabinieri della Stazione di Caldonazzo hanno finalmente riconosciuto e denunciato uno dei correi, un 20enne di lontane origini nordafricane, ben trapiantato nelle zone adiacenti il lago di Caldonazzo.

Prima della chiusura di quanto di Giustizia sugli altri 3 correi, la vittima si merita un bel gesto di scuse spontanee per questa vergognosa maleducazione ingiustificabile, di tale gravità da non poter essere considerata una mera ragazzata.

