Cerimonia di rinnovo Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio

20/02/2017

Si svolgerà a Grumes (Altavalle) venerdì 24 febbraio alle ore 18.00

Venerdì 24 febbraio alle ore 18.00 presso il Green Grill - Info e Sapori a Grumes (Altavalle) si svolgerà la cerimonia per il rinnovo dell’Accordo di Programma della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio.

La Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio è un'area protetta nata nel 2011 dall'accordo tra 5 Comuni (Faver, Valda, Grumes, Grauno e Capriana), la Comunità della Valle di Cembra, la Magnifica Comunità di Fiemme, l'ASUC di Rover - Carbonare e la Provincia Autonoma di Trento.

Obiettivo fondamentale della Rete di Riserve è proteggere e valorizzare il proprio territorio sviluppando attività economiche sostenibili a favore delle comunità locali.

Nel 2014 l'accordo è stato prorogato e sottoscritto anche dal Consorzio dei Comuni BIM Adige.

A fine 2016, l’accordo è stato rinnovato e sottoscritto anche dal Comune di Segonzano, che entra in questo modo a far parte del territorio della Rete di Riserve.



Tale firma sarà celebrata in un momento ufficiale venerdì 24 febbraio alle ore 18.00 al Green Grill a Grumes, con la partecipazione dell’Assessore alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia Autonoma di Trento, Mauro Gilmozzi, il Dirigente del Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile, Claudio Ferrari, e i rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.

Inoltre il Green Grill, punto informativo della Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio e punto di promozione dei prodotti della Val di Cembra, aderisce all’iniziativa «M’illumino di meno - Festa del risparmio energetico».

La giornata quindi è anche particolarmente significativa vista l'importanza della tematica del rispetto dell’ambiente e del risparmio energetico per le aree protette.

Anche la cerimonia cercherà quindi di essere coerente con tale messaggio.

