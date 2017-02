Frisbee: vincono per la seconda volta i bolognesi Discobolo

20/02/2017

Conclusione del torneo nazionale indoor di Ultimate frisbee tenutosi a Pergine questa domenica





Si è concluso con la vittoria dei bolognesi Discobolo (per la seconda volta) il tradizionale torneo nazionale indoor di Ultimate frisbee tenutosi a Pergine Valsugana questa domenica.

12 le squadre partecipanti provenienti da Milano, Torino, Venezia, Rimini, Verona, Vicenza, Bolzano oltre a due formazioni dei padroni di casa, gli UFO della Polisportiva Oltrefersina.

Molto equilibrati i gironi eliminatori che hanno visto spesso partite giocate punto a punto e che hanno portato in finale appunto i Discobolo e gli Hollywood Time Jumpers, alla loro quinta partecipazione (e anche loro già vincitori del torneo).



Il terzo posto è andato ai riminesi Gremlins che hanno regolato facilmente in finale la formazione mista dei Lego Friends (tutto il torneo aveva come ispirazione il mondo dei mattoncini.

Il premio Spirito del gioco (fondamentale in uno sport senza arbitro) è andato ai torinesi Bee Free.

Le due squadre di casa costituite per l’occasione (compatibilmente alle numerose esigenze organizzative), gli UFO e gli Oltrelegend, si sono classificate rispettivamente al decimo e al sesto posto.

Ora inizia la stagione outdoor che vedrà ancora una volta gli UFO calcare i campi della serie C, nella speranza di migliorare i risultati dello scorso anno.









