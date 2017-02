Exporiva Caccia Pesca Ambiente, il programma della Fiera

20/02/2017

La Settimana del Lupo – Seminari e Formazione Venatoria – Più pesca che mai – Caccia e Pesca in Tavola – Per i visitatori più piccoli un programma formativo e di gioco

>

Exporiva Caccia Pesca Ambiente, la mostra mercato dedicata alla caccia e alla pesca, ha in programma la sua 12° edizione sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 nel quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento).

Il programma degli eventi collaterali, con particolare attenzione alla formazione, filo conduttore delle attività di Riva del Garda Fierecongressi, è molto ricco e propone numerose iniziative per tutti i tipi di visitatori.

LA SETTIMANA DEL LUPO

Protagonista della dodicesima edizione sarà un animale affascinante, simbolico e... discusso, come il lupo.

Infatti - grazie a una partnership con il MUSE, il progetto Life WolfAlps, la Fondazione Edmund Mach e il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento - ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente 2017 sarà la piattaforma sulla quale si sviluppa la SETTIMANA DEL LUPO.

Un programma di appuntamenti tecnici, culturali, dibattiti, show che coinvolgeranno in modi diversi i cacciatori, i ragazzi delle scuole, le famiglie e tutti i visitatori della fiera.

Per conoscere più da vicino una specie che sta rapidamente riconquistando le Alpi, con un approccio laico e il più possibile equilibrato.

Tra le numerose iniziative la Giornata del Lupo, martedì 21 marzo al Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, dedicata alle scuole: tre attività diverse per tre cicli di scuola (primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado) con laboratori per i più piccoli, giochi per le medie e un dibattito con i ragazzi delle scuole superiori.



UN'ATMOSFERA VENATORIA UNICA

Per i cacciatori tornano gli appuntamenti di tecnica e cultura venatoria condotti da Ettore Zanon: «Mezz’ora con l’esperto», sette appuntamenti in cui si affronteranno le principali tematiche del mondo della caccia.

Riva del Garda è ormai un importante momento di ritrovo per la valenza dei momenti formativi: in quest’ottica si inserisce la tavola rotonda di domenica 26 marzo in cui si affronterà il tema degli ausiliari venatori a due e quattro zampe, con la partecipazione dei maggiori esperti anche internazionali.

Uno degli appuntamenti di maggior gradimento e che verrà riproposto anche per il 2017 è il concorso internazionale «Expo Riva Scheiben», dedicato agli artisti di qualsiasi nazionalità che realizzano i tradizionali bersagli in legno dipinto.

Il tema dell’edizione di questo concorso è in linea con la tavola rotonda: «Ausiliari venatori a due e a quattro zampe | Jagdhelfer, zwei-und-vierbeining.»

Anche l’Associazione Cacciatori Trentini, proporrà alcuni appuntamenti culturali.

Il suono dei tradizionali corni da caccia contribuirà a creare l’atmosfera venatoria indimenticabile e unica della mostra mercato di Riva.

Immancabile come per ogni edizione l’appuntamento con la Festa del Conduttore: in un tipico Biergarten, allestito con il calore della tradizione venatoria, per godersi una pausa con piatti tipici e musica tradizionale.







PIÙ PESCA CHE MAI

Anche in questa edizione saranno molte le iniziative per il mondo della pesca.

Confermata per sabato 25 marzo la 9° edizione del «Trofeo Dolomiti Energia», gara di pesca alla trota in torrente, con tecnica spinning.

Anche quest’anno, come per le passate edizioni, sarà allestita in esterno una grande vasca di lancio di oltre 35 metri.

Tra le novità di questa edizione la realizzazione di un workshop sui dressing con la presenza di noti maestri IFTA - Italian Fly Tiers Association e Dressing Italiano, tra i quali anche Massimo Ginanneschi.

Importante novità per il settore pesca è il Tenkara European Meeting con presenti tutti gli opinion leader europei.

Sono già aperte le iscrizioni al secondo photo contest «Like a photo - La magia della pesca in posti magici», concorso di fotografia naturalistica e di pesca al quale possono partecipare dilettanti, amatori e professionisti.



CI PRENDIAMO GUSTO

Caccia e Pesca.. in Tavola: fra le iniziative pensate per la famiglia, tornano i brevi corsi di cucina gratuiti con degustazione, tenuti dagli appassionati chef di L’Artificio Cucina & Dintorni che spiegheranno alcune originali ricette di carne e pesce. Ma non solo.

I visitatori potranno degustare e acquistare prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia nelle due aree speciali: La Bottega dei Sapori, 23 bancarelle legate al mondo della caccia, e Il Villaggio del Gusto, dedicato al mondo della pesca.



I PICCOLI VISITATORI

Saranno riproposti i frequentatissimi minicorsi per bambini organizzati da IFTA (Italian Fly Tier Association) dove imparare a costruire la prima mosca.

Per l’edizione 2017 i laboratori didattici per i più piccoli saranno gestiti dal MUSE e ci saranno tante sorprese!



La mostra mercato di Riva del Garda in questi anni ha saputo consolidarsi e crescere costantemente in termini di espositori, eventi folcloristici e pubblico, registrando oltre 15.000 visitatori nella passata edizione.

Un successo che da tempo ha reso ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente un appuntamento imperdibile per gli appassionati di caccia, in particolare caccia alpina e di selezione, e per gli amanti della pesca, soprattutto pesca a mosca e spinning.

L’appuntamento con la mostra mercato ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente è quindi a Riva del Garda il 25 e il 26 marzo 2017.

© Riproduzione riservata