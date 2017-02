Vuoi recitare nel film «Menocchio» di Alberto Fasulo?

20/02/2017

Trentino Film Commission ospita i casting venerdì 24 e venerdì 25 febbraio

Si cercano ruoli minori e comparse per il nuovo film di Alberto Fasulo, dal titolo «Menocchio», prodotto da Nefertiti Film, le cui riprese si terranno in autunno nel capoluogo trentino.

Il casting si terrà venerdì 24 febbraio dalle 9 alle 19 presso la sede di Trentino Film Commission, in via Zanella, 10/2 a Trento, e sabato 25 febbraio dalle 9 alle 13 presso l'Associazione Artigiani, in via Brennero, 182 a Trento.

Si invitano bambini dai 6 anni in su e uomini e donne di tutte le età e di qualsiasi professione.

Per partecipare al casting è sufficiente presentarsi presso i luoghi sopraindicati senza appuntamento. Non è richiesta alcuna preparazione.

Si prega di presentarsi senza trucco e/o acconciatura. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il numero 3288098611 oppure scrivere a nefertitifilmsanvito@gmail.com.

