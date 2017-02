Il giudice condanna Corona e Dalprà per la vicenda Schützen

20/02/2017

Cinque mesi e 10 giorni per corruzione elettorale, Baratter ha «patteggiato»

Giuseppe Corona e Paolo Dalprà erano accusati con Lorenzo Baratter di corruzione elettorale in seguito a una promessa fatta da quest’ultimo nel caso di elezione, quella di versare 500 euro al mese alla Federazione degli Schützen.

Come si ricorderà, la Procura aveva chiesto l’Archiviazione. Ma il consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro, che si era costituito parte civile, si era opposto e così si è andati a giudizio.



Baratter aveva chiesto la cosiddetta «Mesa alla prova», una specie di patteggiamento minimale previsto per i reati minori, solitamente commessi da minorenni.

Corona e Dalprà in vece sono andati a processo con il rito abbreviato.

Oggi la sentenza. Il giudice ha accettato la Messa alla prova di Baratter e condannato Corona e Dalprà a 5 mesi e 10 giorni di carcere.

Inoltre il giudice ha condannato i due a risarcire la parte civile, Riccardo Fraccaro, per 3.000 euro e al pagamento di 2.500 euro di spese legali.



Si immagina che i due ricorreranno, mentre per Baratter la messa alla prova rimane. Non sappiamo se sia sufficiente per destituire il Consigliere dalla carica elettiva, ma lo verificheremo nei prossimi giorni.

