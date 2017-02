Federazione: formalizzato l’incarico per il nuovo direttore

20/02/2017

Oggi il consiglio di amministrazione della Federazione trentina ha conferito al dott. Alessandro Ceschi l’incarico di direttore generale

Il consiglio di amministrazione della Federazione ha formalizzato oggi la nomina del dott. Alessandro Ceschi a direttore generale dell'ente, che inizierà l'incarico dal prossimo mese di aprile.

Il presidente Mauro Fezzi ha ripercorso le tappe principali del procedimento di selezione affidato alla società specializzata Egon Zehnder.

Inizialmente i candidati potenziali sono stati 72, di cui una trentina provenienti dalla regione, scesi dopo una prima selezione a 43. Di questi, 29 profili sono stati approfonditi, fino ad arrivare ad una rosa di sei e poi di tre, da cui è stato scelto il nuovo direttore.



Nella sua breve presentazione, il dott. Ceschi ha sottolineato le analogie tra l'ambiente in cui ha operato per 18 anni, il Consorzio del comuni trentini, e il sistema della Federazione, entrambi caratterizzati da «un'anima di tipo istituzionale ed un'anima forte legata ai servizi».

«La cooperazione – ha proseguito Ceschi – deve rappresentare elemento di sviluppo e rilancio del Trentino. Una sfida che considero stimolante, e una scommessa su cui intendo investire, con il contributo di chi lavora in Federazione.»



Alessandro Ceschi, classe 1969, nato a Cles, è laureato in giurisprudenza.

Prima di arrivare al Consorzio dei Comuni, è stato funzionario amministrativo e poi vicesegretario presso il Comune di Cles.

Dal 1999 dirige anche il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento.

Ha avuto e ha vari incarichi in società ed enti del territorio.

© Riproduzione riservata