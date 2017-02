A Brentonico si fa il pieno nel parcheggio

20/02/2017

Vicino al palasport una colonnina per ricaricare auto elettriche: s'inaugura venerdì





Un pieno d'energia nel parcheggio del palazzetto. Sarà inaugurato venerdì il nuovo punto di ricarica per auto elettriche a Brentonico.

La colonnina, già operativa, si trova nel parcheggio di località «al Zengio» (proprio sotto il palazzetto dello sport), il suo utilizzo è per il momento gratuito e l’energia elettrica necessaria viene fornita dall’impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura dell’attiguo bocciodromo.

L’intervento, implementato in collaborazione con la start-up Route 220 che offre servizi per la promozione della mobilità elettrica a livello europeo, offrirà attraverso un'applicazione per smartphone uno strumento di informazione e geolocalizzazione completo e affidabile circa i punti di ricarica (consultabili sul sito evway.net) ma anche le attrazioni e le occasioni che offre il territorio di Brentonico.



«L’iniziativa – spiega l'assessore all'ambiente Alessandra Astolfi – fa parte degli interventi dell’amministrazione volti a dare concretezza ad una politica di sostenibilità ambientale e promuovere una forma di mobilità alternativa riferita al mercato delle auto ibride ed elettriche.

«Il progetto rientra tra le azioni da adottare nel percorso di candidatura della Cets (Carta Europea del Turismo Sostenibile) cui ha aderito l’intero sistema della Rete delle Riserve del Trentino.

«Infatti, il tema di una mobilità rispettosa dell’ambiente ed ecocompatibile si inserisce a pieno titolo in un contesto di conservazione e valorizzazione territoriale come quello del Parco Naturale Locale del Monte Baldo.»



Anche la data dell'inaugurazione non è casuale. Venerdì si svolge «M’illumino di meno», la manifestazione per il risparmio energetico, promossa da RadioRai 2 alla quale Brentonico aderisce.

Il tema di quest’anno è la condivisione e allora si è pensato di condividere l'esperienza con l’istituto comprensivo e il Circolo pensionati e anziani locale.

Con alcune classi delle scuole medie si avvierà un percorso per raccontare il progetto alla comunità con parole, disegni e grafica; i bambini delle scuole elementari, assieme a genitori, pensionati e anziani, venerdì pomeriggio daranno vita a un laboratorio (iscrizioni entro giovedì alle 12 in biblioteca, 0464 395059) dove costruire e decorare delle lanterne.

A partire dalle 16.30 ci si metterà al lavoro, condividendo materiali, idee e manualità.

Al termine dei lavori, vero le 18, tutti gli attori del laboratorio si avvieranno con le lanterne accese verso il punto di ricarica, attraversando il paese.

Giunti sul posto si svolgerà una dimostrazione di ricarica con un’auto elettrica e un tecnico spiegherà il funzionamento dell’apparato.

© Riproduzione riservata