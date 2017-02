I casini del PD – Di Cornelio Galas

20/02/2017

Se rèndei conto, questi che parla sol de scissiom, che a noi, de le so beghe, no ne frega propri gnent?

N'ho vist de tuti i colori nàndo drìo a la politica en Trentim, soratùt a Riva del Garda, Arco, Dro, Tem, Nago-Torbole, val de Ledro, Drena.

Me ricordo, per dir, i congrèsi a Riva de DP (Democrazia Proletaria), quando i ha més en presóm el Malosini, quando paréva che todeschi e trentini i néssa ale tante d'acordi su 'sta Regiom nata difàti dopo la guera.

Gh'ero anca quando - ve ricordé? - era vegnù fòra la RETE (col Dellai), la Margherita (col Dellai), l'Upt (col Dellai), l'Api (col Dellai), e po', 'n mèz, zespùi, genziane, olivi, mimose, stele alpine (nesùni che ha mai pensà ai gerani, ala gramigna, ai denti de cagn...).



Bòm. Quel che stà suzendèndo nel PD (Partito Democratico), non da ieri, se sa, no 'l fa altro che farme tornar su la mia: ognum, dai, ala fim fim, el se varda nel spègio. E 'l se dìs: «Zèrto che som mi el meio...».

Quando le scissiom le gh'è en partiti pìcoi se parla, de solit, del cavél taià en quatro part. Se sà cossa 'l pol contar dopo en quart de cavél.

Per el PD (nàt dal Pci, dal Pds, dai Ds, dala Margherita, da l'Olìf ecc.) el tài del prà no l'è gualìf. Perché fim a l'altro dì (lassa star le europee del quaranta per zento, per carità) el PD de Renzi el paréva el partito che ne tiréva fòr da le stràzze.



Po', è suzés quel che è suzès. Digo mi: um che se ciama Speranza... el deve propri speràr en qualcos de serio se l'ha dit e fat quel che l'ha dit e fat.

Um che se ciama Rossi, come el nòs presidente... um che se ciama Emiliano e che 'nvenze l'abita en Puglia.

E po' i zóveni: D'Alema, Bersani, Occhetto, Veltroni, Prodi.

Mì che tegno per Renzi? Ma per amor de Dio. Se dìs en dialèt trentim: quel che lòda s'embroda. Dai, no te pòi vegnir da Firenze a Roma, tra BOSCHI e 'n mèz al RIO, co le TAVOLE che - te dìsi - t'ha dat sotobanch Berlusconi... el Nazareno.



Gentiloni che no dìs gnent? Ah, te credo. Vot méter trovarte de colp en quel posto e poderghe dar la colpa de quel che no va a quel che gh'era prima? E dir che se gh'è la crisi el sprid el va sù come i razzi?

Na roba no ho ancòra capì, tut mal, da quele discussiom de Roma. Parlei de lóri o de noi?

Ensoma, perché i so casini no i l'ha fati fòra prima? Perché - enveze che far asemblee, congresi, riuniom - no i s'è telefonai prima (no i gavéva i numeri?).

Se rèndei conto, questi che parla sol de scissiom, de quel che róte le bale, de proporzionale pù che de magioritario, che 'n ITAGLIA, a noi, de le so beghe, no ne frega propri gnent?

Se rendei conto che 'l taliàm el voterà sol quel che ghe farà quel che 'l dìs de voler far?

