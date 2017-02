Davide Moreschini è bronzo ai tricolori ragazzi di salto speciale

20/02/2017

Michele Gasparini terzo a Chiesa Val Malenco, gara vinta dal friulano Luca Taranzano

>

Dai campionati italiani ragazzi di salto e combinata di Tarvisio è giunta una medaglia di bronzo per i colori del Trentino grazie a Davide Moreschini del Monte Giner, che è giunto terzo nella prova di salto speciale dal trampolino Hs25.

Oro per il gardenese Manuel Senonerr, argento per il friulano Marco Pinzani. Atleta che ha poi vinto l’oro nella combinata nordica, dove il miglior trentino è risultato Luca Libener, quarto a 28 secondi dal vincitore e a 14 secondi dal bronzo.

Sempre nella combinata tricolore Davide Moreschini ha chiuso sesto, Jacopo Bigoni settimo e Bryan Venturini ottavo.

Nel salto da segnalare il quinto posto di Jihad Ouachi, quindi il sesto di Bryan Venturini, il settimo di Jacopo Bigoni e l’ottavo di Luca Libener.



Il titolo italiano ragazze di salto speciale è stato poi conquistato da Greta Pinzani del Friuli Venezia Giulia, davanti a Martina Zanitzer e Camilla Comazzi.

Si sono poi disputate gare del circuito Nazionale giovani. Primattore assoluto il fiemmese Jacopo Bortolas, primo sia nel salto sia nella combinata nordica, davanti in entrambe le gare a Stefano Radovan del Monte Giner.

Quindi nella combinata nordica terzo Gabriele Monteleone. La gara di salto under 14 femminile è invece stata vinta da Lena Prinoth su Martina Zanitzer e Giada Tomaselli del Monte Giner.



Fra gli under 10 affermazione di Erika Pinzani del Monti Lussari nel salto e della compagna di squadra Ludovica Del Bianco in combinata. Miglior trentino Domenico Pedergnana, quinto nel salto e sesto in combinata.

Nella graduatoria per società, con in palio il trofeo Mario Plazzotta, si è imposto lo Sci Cai Monti Lussari con 1183 punti, davanti al Monte Giner con 1119, al Gardena con 1005 e alla Dolomitica con 818.



In attesa delle gare valide per il Gran Premio Italia giovani maschili, in programma domani e mercoledì i ragazzi dello Ski Team Trentino hanno preso parte ad un gigante Fis Junior a Chiesa in Valmalenco.

Gara vinta dal friulano Luca Taranzano, con Patrick Van Loon dello Ski Team Altipiani dodicesimo.

Un podio è poi arrivato però grazie a Michele Gasparini del trentino Wonder Ski, che si è piazzato in terza posizione nella categoria aspiranti, risultando sedicesimo nella graduatoria assoluta.

