50° compleanno del «Coro Alpino Trentino» di Gardolo

21/02/2017

Sabato 25 febbraio il coro eseguirà tre canti nella Chiesa Arcipretale di Gardolo, mentre il prestigioso Coro della SAT terrà un concerto in onore del Coro





Grande fermento nel sobborgo di Gardolo per il 50° di fondazione del proprio Coro Alpino Trentino.

Il Coro è stato fondato nel 1967 da Alfeo Caracristi, Maestro indimenticabile del Coro Alpino, che convinse ad aderire un gruppo di appassionati che già nel 1949 cantavano nel locale Coro Negritella.

Nel corso degli anni il coro si è fatto conoscere ed apprezzare sempre più, in modo tale che, invitato, iniziò le sue esibizioni canore in numerose e spesso importanti città sia in Italia che all’Estero.

Direttore del Coro è Franco Tomasi, il presidente è Tiziano Mattedi e il presidente onorario da ben 37 anni Mario Eichta.



Il Coro è molto sentito da tutta la Comunità di Gardolo, dove è sempre attivamente ed entusiasticamente presente in tutte le manifestazioni che vi vengono organizzate.

Le prove settimanali, che impegnano tutti i coristi, hanno creato un significativo amalgama tra loro e nel contempo permettono al coro di raggiungere qualità canore sempre più evidenti.

Sabato 25 febbraio ca sarà addirittura il prestigioso Coro della S.A.T. che terrà un completo concerto in onore del Coro Alpino Trentino che si svolgerà alle 21.00 presso la Chiesa Arcipretale di Gardolo, dove il Coro Alpino eseguirà solo tre canti.

Quest’anno il Coro Alpino Trentino festeggerà in Germania anche il 40° del gemellaggio con il CAI germanico, l’Alpenverein di Altorf, con cui è legato da profonda e lunga amicizia e che sarà presente anche per il 50° del Coro Alpino.

© Riproduzione riservata