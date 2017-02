«Mi presento: sono il cane» – Di Pierluigi Raffo

21/02/2017

Scritto dal presidente di Arcadia Onlus, è un volume utile a proprietari, educatori e tecnici per conoscere meglio la specie

Titolo: Mi presento, sono il cane

Manuale per comunicare, conoscersi, capirsi, amarsi



Autore: Pierluigi Raffo

Editore: Il Punto d'Incontro, 2017



Pagine: 253, illustrate, Brossura

Prezzo di copertina: € 12,90

È disponibile al Parco canile di Rovereto, in tutte le librerie e ai mercatini organizzati dall'Associazione Le fusa, «Mi presento sono il cane»: il libro scritto dal presidente di Arcadia onlus Pierluigi Raffo e il cui ricavato andrà interamente a finanziare i progetti che l'associazione porta avanti sul territorio.

Sottotitolo del libro è: «Manuale pratico per comunicare, conoscersi, capirsi, amarsi». Edizioni il punto d'incontro, 256 pagine, prezzo di copertina 12,90 euro.



A entrare nel dettaglio di cosa si potrà leggere nell'opera è lo steso autore.

«Il libro presenta il cane da diversi punti di vista, spaziando dall’etogramma (descrizione del comportamento della specie) ai suoi bisogni, mettendo in evidenza il valore delle emozioni nei percorsi di apprendimento.

«Il cane è un animale senziente, sociale e domestico e il volume dà rilevanza al percorso di addomesticazione che ha permesso a questo mammifero, predatore, di diventare non solo il migliore amico dell’uomo ma anche un compagno in grado di supportarlo, aiutarlo e cambiarlo - in bene - nel suo percorso di vita».



Raffo entra nel rapporto tra cane e padrone.

«Ho voluto dare evidenza al valore della socializzazione e al bisogno di sicurezza, di appartenenza e sociale di questa bellissima specie, che condivide con l'uomo oltre tremila anni di storia e riesce a capirlo più di quanto lo stesso umano riesca a fare nei suoi confronti.

«Questo è un testo utile a tutti proprietari, ma anche ai non proprietari, agli educatori e ai tecnici, poiché non vuole giudicare il cane né dare vane ricette per la sua educazione; al contrario, vuole mettere in evidenza la sua soggettività, individualità e alterità, al fine di fornire a tutti strumenti per approfondirne la conoscenza e lasciando aperti nuovi punti interrogativi».

