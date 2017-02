Bolzano: indennizzi per divieto di installare reti antigrandine

21/02/2017

I Comuni possono vietare l’installazione di reti antigrandine e teli sulle colture agrarie perché oggi la Giunta provinciale ha fissato gli indennizzi per i contadini

A tutela del quadro paesaggistico, in base alla legge provinciale aggiornata nel 2011, i Comuni altoatesini possono prevedere zone di divieto di installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per le colture agrarie.

Tuttavia per questa limitazione devono corrispondere un indennizzo annuale agli agricoltori coinvolti, a patto che sia stata stipulata una specifica polizza assicurativa contro i danni da grandine.

Oggi la Giunta provinciale ha fissato i criteri e l’ammontare degli indennizzi, dopo aver ascoltato anche il parere del Consiglio dei Comuni e dell’Unione agricoltori-Bauernbund in merito al divieto di installare reti antigrandine nei meleti e teli protettivi nella coltivazione del ciliegio.

L’indennizzo viene determinato dalla differenza tra i costi derivanti all’agricoltore per la polizza assicurativa e per la contemporanea non copertura delle coltivazioni, e i costi che l’agricoltore non ha sostenuto per l’installazione di reti antigrandine o teli.



«Gli indennizzi per il divieto di installare reti antigrandine nei meleti oscillano da un minimo di 1600 a un massimo di 2500 euro per ettaro, mentre il divieto di installare teli o reti protettive per la coltivazione del ciliegio e altre colture agricole sarà indennizzato con importi da 1600 a 4100 euro per ettaro», spiega l’assessore Arnold Schuler.

In caso di nuova piantagione di meli o ciliegi in una zona soggetta al divieto di installazione di reti antigrandine, l’indennizzo è dovuto dal secondo anno dall’impianto.

La nuova disciplina non si applica per i divieti di installare reti antigrandine che erano stati imposti prima della sua entrata in vigore per motivi di tutela del paesaggio, degli insiemi o di altre categorie.

