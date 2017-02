Venerdì 24 Febbraio 2017, ore 21.00, al Teatro Portland

21/02/2017

A «La Bella Stagione» una storia struggente che racconta un’epoca dolorosa attraverso gli occhi di un bambino

Sbarca al Teatro Portland uno spettacolo di forte impatto che rappresenta un importante esempio di drammaturgia contemporanea: Testastorta.

Un progetto teatrale che viene presentato al Portland nell’ambito della rassegna La Bella Stagione e rientra nel filone di spettacoli presentati con il nome di TrentOOltre, ovvero, una selezione fra i più importanti ed interessanti spettacoli di teatro civile e della contemporaneità della scena nazionale.

Spettacoli che nascono da urgenze ed emergenze, che aprono finestre su temi scottanti e che ci aiutano a capire meglio il nostro tempo e ad approfondire e condividere temi civili connessi alla contemporaneità.

Testastorta verrà messo in scena venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 21.00.



Presentato dalla compagnia Chronos3, Testastastorta è tratto dall'omonimo romanzo di Nava Samel e, reso drammaturgicamente da Tobia Rossi, vanta l’innovativa regia di Manuel Renga, uno dei più interessanti registi presenti nella scena contemporanea italiana.

In scena troviamo due bravissimi attori: Alessandro Lussiana e Valeria Perdonò che danno vita ad un dramma eccellente e brillante.

Partendo da una storia di 70 anni fa, quando l’Italia era in piena Seconda Guerra Mondiale, lo spettacolo ci porta a riflettere sui meccanismi che muovono la bontà e la cattiveria collettiva e ad analizzare quella pazzia che ci conquista quando l’assuefazione al male diventa la regola.

Racconto che, ambientato in un triste passato recente, ci parla con grande attualità del nostro presente.



Tommaso ha dieci anni quando viene adottato da due donne bizzarre e selvatiche, una madre e una figlia con un passato turbolento e qualche segreto che abitano un’immensa e fatiscente cascina in mezzo alla campagna.

Siamo nell’Italia del Nord, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Presto Tommaso si rende conto che nella soffitta, nella parte diroccata della cascina, c’è nascosto qualcosa. O qualcuno. La fantasia di Tommaso si scatena, si lancia in improbabili esplorazioni e investigazioni, fino a far emergere una sconvolgente verità che lo riguarda da vicino, più di quanto egli non creda… Si tratta di un racconto, di una fiaba che mette in luce alcuni buchi neri della nostra storia, eventi che la mente vuole dimenticare, vuole epurare perché troppo dolorosi, che invece devono restare indelebili, marchiati a fuoco, perché i diritti fondamentali degli esseri umani non vengano mai più calpestati, anche se i recenti avvenimenti di cronaca lascerebbero pensare il contrario.



Una storia struggente e bellissima che si svolge in un’epoca molto cattiva e con poco cervello. Che potrebbe essere il 1943 ma, potrebbe essere anche oggi considerati gli inquietanti parallelismi con l’attualità. Dentro il buio di una soffitta in cui si nasconde un ebreo al tempo dei rastrellamenti da parte dei fascisti ci si trova di fronte ad una violenza che ci trova come anestetizzati, inabili a comprendere il dramma epocale che si perpetra: la guerra.

Con delicatezza la compagnia Chronos3, nata nel gennaio 2011 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano dall’incontro dei registi Manuel Renga, Vittorio Borsari e Valentina Malcotti, mette in scena uno spettacolo potente e necessario. Inevitabilmente Testastorta avvicinerà il pubblico a situazioni imponderabili di fronte alle quali, oggi come ieri, sarà inevitabile chiedersi: «cosa abbiamo fatto per arrivare fin qui, come siamo arrivati a quello che sta accadendo nel mondo? Come ho fatto a non accorgermi che le cose stavano prendendo questa piega?»



Testastorta si terrà presso il Teatro Portland, in via Papiria 8 a Piedicastello (Trento) nella serata di venerdì 24 Febbraio 2017, alle ore 21.00.

Biglietti: Intero 12€, Ridotto Newsletter, Carta in Cooperazione 10€, Soci Spazio14, Estroteatro, Centro Teatro, Emit Flesti e 33Trentini 9€, Ridotto Studenti 8€, Ridotto soci Portland 6€.

La stagione è resa possibile da un finanziamento della Fondazione Caritro e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Dopo ogni spettacolo sarà possibile incontrare gli artisti della compagnia, in maniera informale negli spazi del Teatro Portland, durante la ormai consueta degustazione di vini offerta dalla Cantina Vivallis.

© Riproduzione riservata