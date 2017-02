Le iniziative per il 24 febbraio 2017, «M'illumino di meno»

21/02/2017

Giornata nazionale del risparmio energetico: ecco cosa propone il Comune di Trento

Oltre all'ormai consueto spegnimento dell'illuminazione pubblica del Doss Trento dalle ore 18 alle ore 20, la giornata mondiale del risparmio energetico di venerdì prossimo propone altre due iniziative.

A scuola senz'auto, torna la gara di mobilità sostenibile

L'Ufficio Politiche giovanili propone per venerdì 24 febbraio la gara di mobilità sostenibile A scuola senz'auto, aperta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune e in particolare a quelle che aderiscono al progetto Bambini a piedi sicuri.

Sono circa 1.630 i bambini che hanno deciso di mettersi in gioco, appartenenti a 81 classi di dieci scuole cittadine: scuola media Winkler (3 classi, 63 bambini), scuola pirmaria A. Schmid (9 classi, 180 bambini), scuola primaria Meano (9 classi, 153 bambini), scuola primaria Mattarello (15 classi, 307 bambini), scuola primaria San Vito (5 classi, 112 bambini), scuola primaria Savio (5 classi, 98 bambini), scuola primaria Ravina (8 classi, 127 bambini), scuola primaria Cognola (15 classi, 252 bambini), scuola primaria Clarina (12 classi, 255 bambini), scuola primaria Vela (5 classi, 90 bambini).

A scuola senz'auto prevede la partecipazione di bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico.

I partecipanti sono invitati a raggiungere la scuola con modalità di trasporto sostenibile (a piedi, in bicicletta, con mezzi pubblici), oppure con modalità di car pooling (offrire passaggi a colleghi, alunni,...).

Ai partecipanti viene richiesta la rilevazione delle modalità di trasporto in due giornate: lunedì 20 febbraio (i dati raccolti serviranno a monitorare le modalità di trasporto abituali per le singole classi) e venerdì 24 febbraio (giorno della gara).

Le classi che riusciranno a raggiungere la scuola con il 100% di mobilità sostenibile saranno premiate con un piccolo riconoscimento.



Mostra fotografica «Illumina Bene»

Venerdì 24 verrà inaugurata una mostra fotografica all'interno della scuola secondaria di primo grado S. Pedrolli di Gardolo: verranno esposte 67 fotografie realizzate dagli alunni della classe III F a conclusione di un percorso didattico dedicato al tema dei beni comuni e della sostenibilità ambientale.

Il percorso formativo è stato realizzato dalle due giovani Gaia Giongo e Claudia Sometti che svolgono un periodo di servizio civile presso il Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Trento, in collaborazione con la docente Biancamaria Segalla.

Nel corso di un laboratorio fotografico che si è sviluppato in sei incontri, i ragazzi si sono dapprima avvicinati al concetto di beni comuni e di sostenibilità ambientale, per poi realizzare personalmente una serie le fotografie durante l'uscita al parco Naturale Doss Trento.

Le fotografie esposte alla mostra rappresentano pertanto il frutto del lavoro dei giovani studenti che hanno documentato attraverso la macchina fotografica i «beni comuni» e l'ambiente naturale all'interno del parco, le «buone pratiche» relative alla loro gestione e le «cattive pratiche» riscontrate sul territorio.

Tutto il lavoro fotografico è stato possibile grazie alla collaborazione gratuita del fotografo Andrea Coser, che ha aiutato i ragazzi a capire alcune tecniche della fotografia e li ha introdotti in un contesto non usuale nei programmi scolastici.

All'iniziativa ha collaborato anche il coordinatore delle Rete di Riserve Bondone, Andrea Sgarbossa, presente durante le uscite sul territorio, che ha sensibilizzato i ragazzi sul rispetto dell'ambiente e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili nei diversi ambiti della vita quotidiana.

La mostra fotografica che sarà aperta fino al 9 marzo 2017 viene inaugurata in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico «M'illumino di meno» e si pone l'obiettivo da un lato di valorizzare i lavori svolti dai giovani studenti e dall'altro di sensibilizzare la cittadinanza sui temi del rispetto e della gestione dei «beni comuni» e sulla tematica delle energie sostenibili.

L'illuminazione della mostra avrà infatti un carattere sostenibile: saranno utilizzati dei faretti LED a basso consumo energetico, concessi per l'occasione dalla Fondazione Museo Storico del Trentino.

La serata di inaugurazione ospiterà anche un concerto musicale a cura di altri studenti della scuola.



Contatti: scup_ambiente@comune.trento.it

© Riproduzione riservata