Il Carnevale di Trento si festeggia sul Monte Bondone

21/02/2017

Da venerdì a martedì proposte per ogni età nell'Alpe del Capoluogo

>

Il Monte Bondone si prepara a festeggiare gli ultimi giorni di Carnevale in grande stile.

Il 24, 25, 27 e 28 febbraio l'Alpe di Trento proporrà in fatti ad adulti e bambini una serie di attività che spaziano dalle sfilate in maschera all'enogastronomia, dallo sci alla cultura.

Le iniziative legate alla festa più trasgressiva del calendario non sono nuove a Vason e dintorni, ma questa volta la Pro Loco del Monte Bondone con Trento Funivie, l'Associazione Operatori del Monte Bondone e l'Apt di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi hanno voluto costruire una proposta organica di attività, articolata, appunto su quattro giornate.

«Questa collaborazione fra diversi soggetti che hanno a cuore il rilancio della montagna è l'aspetto più qualificante di questa iniziativa» ha affermato la direttrice della stessa Apt, Elda Verones, questa mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione.



«Scorrendo la locandina ci si accorge subito di quante siano le proposte contenute in questa iniziativa - gli ha fatto eco Sergio Costa, presidente della Pro Loco del Monte Bondone, - sono segnali importanti per chi da anni si adopera per promuovere l'offerta di questa destinazione.»

Elisa Nisi, di Monkey Animazione, responsabile dell'attività nel miniclub ubicato accanto al Campo scuola di Vason, ha invece ricordato che sabato sarà presente prima sulle piste, poi fra i bambini ed infine allo Yeti Pub per uno spettacolo comico, Fabrizio Fontana, che vestirà anche i panni di Capitan Ventosa.

Il programma si apre con una rievocazione dei «ruggenti» anni Settanta, ovvero con la Storica Mascherata Enogastronomica di venerdì 24 febbraio, una passeggiata a coppie che porterà i partecipanti a degustare le prelibatezze cucinate nei diversi locali, con partenza (alle ore 17,30) ed arrivo presso Sport Nicolussi, dove al termine dell'itinerario verranno premiati i sei binomi che si saranno distinti per l'originalità dei costumi. Tradizionalmente questo percorso viene affrontato con gli sci ai piedi, ma quest'anno la neve si è fatta desiderare e quindi ci si muoverà a piedi.

Chiunque può prendere parte alla mascherata, l'iscrizione è gratuita.



Il giorno dopo, sabato 25, sarà di scena prima in pista e poi in mezzo ai bambini l'inviato speciale di «Striscia la Notizia» Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana, che scierà dalle 10 alle 16 e dalle 18,45 sarà disposizione dei fan presso il Campo Scuola.

Nel frattempo, alle 18,30 i maestri di sci saranno scesi con le fiaccole dalla pista Palon.

Spazio alla cultura in serata: alle ore 21 all'Hotel Montana Renzo Francescotti presenterà il volume «I racconti del Monte Bondone», edito da Curcu e Genovese, un viaggio nel tempo che parte dalle tracce lasciate sull'Alpe di Trento dall'imperatore Carlo V nel Cinquecento.

Chiusura di programma ancora all'insegna delle risate grazie allo show di Fabrizio Fontana, che si esibirà allo Yeti Pub, spettacolo a pagamento.



Il lunedì alle ore 15 i bambini potranno scaldare i motori, in vista del gran finale del giorno dopo, partecipando al laboratorio creativo con materiali di recupero coordinato da Giorgia Todesca, che si terrà in un locale adiacente alla biglietteria delle Funivie Vason.

Martedì 28 febbraio sarà dato fuoco alle polveri: dalle 11 alle 14 il kinderheim ospiterà il Truccambimbi, un servizio messo gratuitamente a disposizione dei più piccoli in vista della sfilata in maschera, per grandi e piccini, che alle 16 prenderà il via dal parcheggio e si chiuderà al Campo Scuola.

Il Carnevale «bondonero» si concluderà con dolci e bevande per tutti e con la premiazione delle maschere e dei gruppi.

© Riproduzione riservata