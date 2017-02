Firma del protocollo Mille Occhi sulla città con il Sindaco di Trento

21/02/2017

Soddisfazione è stata espressa da tutti i presenti per il rinnovarsi di sinergie utili al cittadino e alla sua sicurezza





Il Commissario del Governo, Prefetto Pasquale Gioffré, il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta e i delegati degli Istituti di Vigilanza che operano sul territorio provinciale hanno siglato questa mattina, nella sede del Commissariato del Governo, alla presenza dei locali vertici delle Forze dell’Ordine, il rinnovo, per un biennio, del Protocollo d’Intesa «Mille Occhi sulle Città».

Il Protocollo, firmato per la prima volta nel 2011 con il comune di Trento e gli Istituti di vigilanza privata è giunto al suo terzo rinnovo, grazie ai positivi risultati ottenuti, anche nell’ottica di una sempre maggiore esigenza di sistemi di sicurezza integrati.



La consueta collaborazione di tutte le Forze di Polizia è estesa, con questo Protocollo, agli Istituti di Vigilanza Privata con l’obiettivo di sviluppare un sistema volto ad integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della «sussidiarietà» e della «complementarietà».

L’attività di osservazione e trasmissione dati effettuata dagli Istituti di Vigilanza si è resa utile strumento per l’efficace azione di contrasto a quei fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza dei cittadini, come dimostrano le circa 100 segnalazioni pervenute alle Forze di Polizia nel periodo di riferimento relative principalmente a furti, persone sospette o moleste, liti o risse ed incidenti stradali.

Diverse peraltro anche le segnalazioni di persone, soprattutto anziani e bambini, in evidente difficoltà.

© Riproduzione riservata