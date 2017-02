Condino e Avio: dove la sanità è alla portata di tutti

22/02/2017

La Farmacia Zontini a Condino e la farmacia Famiglia Cooperativva di Avio confermano una novità nel mondo della cura e della prevenzione

Dal mese di febbraio è attivo in entrambe un punto Medicorner, innovativo modello di assistenza sanitaria integrata, da eseguirsi direttamente in Farmacia, in un ambiente dedicato, perfettamente rispondente ai criteri di riservatezza per l’utente oltre che a norma per la parte assistenziale e sanitaria, dove poter ricevere consigli, eseguire analisi e test attinenti alla salute, alla prevenzione e allo screening.

Medicorner si pone l'obiettivo di rafforzare e centralizzare ulteriormente la posizione della farmacia all'interno del sistema socio-sanitario, facendo evolvere la farmacia da una logica di puro prodotto ad un ruolo di servizio sanitario di territorio.

Grazie all'utilizzo di moderne apparecchiature di diagnostica professionale equivalente (se non identiche a quelle utilizzate in ambito sanitario pubblico), di tecnologie informatiche avanzate oltre che di un’equipe di medici specialisti in grado di erogare consigli oltre che eseguire le refertazioni dei test, Medicorner garantisce al paziente prestazioni sanitarie di altissimo livello e, grazie alla collaborazione costante con i medici di medicina generale, una piena «presa in carico» del percorso di cura delle persone.



Medicorner mette a disposizione prestazioni di Sanità Leggera in maniera semplice e veloce; grazie ai moderni sistemi di refertazione in telemedicina, la Farmacia assicurerà qualità clinica elevata e prezzi assolutamente in linea con i ticket previsti da Sistema Sanitario Pubblico.

Medicorner desidera rafforzare e centralizzare ulteriormente la posizione della Farmacia all'interno del sistema socio-sanitario. Grazie anche alla collaborazione e al pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale, Medicorner ha l’obiettivo di trasformare la Farmacia nel punto di riferimento territoriale anche per l’esecuzione delle pratiche sanitarie di prima istanza.

Le due farmacie oggi hanno deciso di dedicarsi ancora di più per la salute dei propri utenti; servizi di diagnostica leggera in telemedicina, attenzione ai bisogni di cura e prevenzione, affidabilità e serietà.



Per informazioni e prenotazioni.

Farmacia Zontini, Via Roma 43 - 38083 Condino (TN) | 0465 621029

Famiglia Cooperativa Vallagarina – Farmacia Avio, piazza Roma 5 - 38063 Avio (TN) | 0464 684013

Medicorner | Numero Verde 800390300 | www.medicorner.it

