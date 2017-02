Baratter, la «messa alla prova» non compromette la sua elezione

22/02/2017

L’istituto è in alternativa al processo: se «supera la prova» il procedimento si estingue

>

Come avevamo scritto dando la notizia, ci siamo informati se la cosiddetta «messa alla prova» concessa al consigliere del PATT Lorenzo Baratter in merito alla questione della truffa elettorale che lo ha visto coinvolto con gli Schützen Corona e Dalprà, potesse in qualche modo inibire la sua elezione in Consiglio Provinciale.

Ecco cose è emerso.



Anzitutto la legge Severino contempla l’ultimo grado di giudizio, a meno che nella sentenza di primo grado non siano stati comminati più di 4 anni di reclusione. Nel caso di specie quindi la legge Severino non c’entra, sia perché i due imputati condannati non hanno cariche elettive, sia perché comunque hanno subito una condanna a soli 5 mesi e 10 giorni.

Per quanto riguarda la posizione di Lorenzo Baratter, unico ad avere una posizione elettorale, la questione non sussiste in quanto la cosiddetta «messa alla prova» viene concessa in alternativa al processo.



Nei confronti di Baratter dunque non ci sarà sentenza in quanto non sarà processato, quindi la sua elezione è fuori discussione.

Ovviamente può accadere che al termine dei due mesi «di prova», nel corso dei quali Baratter dovrà dimostrare di essere una persona corretta, non superi la prova. Il che francamente, per quanto possibile, è molto improbabile.

Nessun problema dunque dal punto di vista giuridico.

Dal punto di vista politico invece tutto è aperto, anche se le dimissioni richieste in maniera ridondante (perfino a tutta la Giunta) ci sembrano verosimilmente improbabili.

© Riproduzione riservata