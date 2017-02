Tornano in Trentino i Garda Adventure Awards Days

22/02/2017

Il festival dell’avventura e dell’esplorazione si svolgerà dal 21 al 23 aprile 2017

Dal 21 al 23 aprile il Garda Trentino ospita la sesta edizione di Adventure Awards Days, il Festival dell’avventura e dell’esplorazione.

Tre giorni fuori dall’ordinario per condividere ispirazione e stile di vita insieme ai protagonisti del viaggio di scoperta

Adventure Awards Days, il festival internazionale dell’avventura e dell’esplorazione, si conferma ad Arco e nel Garda Trentino per la sua sesta edizione, che si terrà dal 21 al 23 aprile.

Reduce dal grande successo del 2016, la manifestazione viene riproposta in quella che può essere considerata la location perfetta.



Il Garda Trentino, col suo mondo incantevole di acqua, roccia e profumi mediterranei, è il territorio ideale per chi ama il viaggio di scoperta e la vacanza attiva: un ambiente unico che facilita l’esperienza outdoor, salutare, energetica e vitale.

La Natura come luogo di fuga e di ricerca, la vita all’aria aperta come passione, il tempo libero come desiderio di uscire dall’ordinario.

Questa la filosofia del festival che negli anni si è consolidato come riferimento per tutti coloro i quali condividono un certo stile di vita: non è lo sport estremo, non la performance, non è la gara, non è il superamento dei limiti o la scelta folle di qualche superuomo.

L’avventura è un’esperienza alla portata di tutti, l’outdoor è ispirazione, l’esplorazione è voglia di guardare il mondo con occhi diversi.

Gli Adventure Awards Days sono un’occasione per allungare la mano e immergersi in un mondo più vero, bevendo una birra con grandi esploratori, correndo nei boschi insieme a chi ha attraversato i deserti più caldi e le terre più fredde, pedalando con chi ha viaggiato in sella tutto il mondo, ascoltando i racconti di un avventuriero contemporaneo, imparando a fare le foto da chi ha raccolto negli occhi e restituito nelle immagini dei mondi da sogno, ascoltando, conoscendo, condividendo una passione.



Arco e gli angoli più spettacolari del territorio del Garda Trentino saranno il palcoscenico privilegiato di un ricco programma di appuntamenti.

L’evento partirà venerdì 21 aprile con la selezione internazionale dei migliori film di avventura da tutto il mondo.

Nei giorni successivi ci saranno training camp di trail running con grandi campioni, corsi di cucina «outdoor», workshop di fotografia naturalistica, incontri con grandi esploratori e sportivi, workshop di storytelling - quest’anno con Emilio Previtali - concerti al tramonto con trekking, yoga per runners e per bikers, pedalate dall’alba al tramonto attraverso il Garda Trentino, feste e serate di incontri.

In programma anche la seconda edizione di Arco Rock Star: un photo contest di due giorni dedicato all’arrampicata, con importanti premi in denaro: team di fotografi e atleti, professionisti e non, si sfideranno sulle falesie del Garda Trentino alla ricerca dello scatto migliore.

Ci sarà spazio anche per gli spettacoli, le esibizioni e per molte altre iniziative, da non lasciarsi sfuggire consultando il sito www.adventureawards.it o la pagina Facebook FB/AdventureAwards o ancora utilizzando sui social gli hashtag dedicati: #AAD17 e #GardaTrentino.

© Riproduzione riservata