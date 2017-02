BBT: progetti per riutilizzo sul posto del materiale di scavo

22/02/2017

Ok dalla Giunta provinciale di Bolzano a progetti del Tunnel del Brennero in Alta val d'Isarco per riutilizzare sul posto il materiale e ridurre l'impiego di mezzi pesanti

Nella sua ultima seduta la Giunta provinciale ha approvato i progetti per la realizzazione, nell'ambito del cantiere del tunnel di base del Brennero, di un tratto temporaneo di binario sull’area operativa Unterplattner a Aica e di un impianto di prefabbricazione di blocchi di pietra squadrati.

Si tratta di due interventi proposti dalla società europea Galleria di base del Brennero SE nel quadro dei lavori ai lotti Mules 2 e 3: uno per realizzare un tracciato provvisorio di binario fra l’area Hinterigger in zona val di Riga e il cunicolo di Aica sull’area di cantiere Unterplattner, l’altro per costruire un impianto di prefabbricazione conci (blocchi di pietra squadrati) nel corso dei lavori della talpa meccanica di perforazione sull’area Hinterigger.

I blocchi serviranno successivamente per il rivestimento del tunnel.

Queste misure permetteranno un notevole incremento del riciclo e dell’utilizzo sul posto del materiale proveniente dallo scavo e pertanto di ridurre il traffico dei mezzi pesanti nei cantieri del BBT, perché il trasporto dei conci al cunicolo esplorativo avviene tramite binari.

La Giunta provinciale ha approvato i due progetti con una serie di prescrizioni indicate dal Comitato ambientale, tra cui il carattere temporaneo di queste infrastrutture di cantiere (che andranno demolite a fine lavori), il loro utilizzo anche per le tratte di accesso, un piano di rinverdimento e piantumazione delle aree a fine cantiere, un piano di utilizzo delle acque per uso industriale e di smaltimento delle acque reflue.

