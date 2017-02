Alpeuregio Summer School: iscrizioni aperte fino al 7 aprile

22/02/2017

Si tratta di un programma di alta formazione per 30 giovani laureati che vogliano approfondire la conoscenza delle istituzioni e delle politiche europee

Dal 3 al 13 luglio 2017 nella Rappresentanza comune dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino di Bruxelles si svolgerà l'Alpeuregio Summer school.

Si tratta di un programma di alta formazione per 30 giovani laureati che si propone di approfondire la conoscenza delle istituzioni e delle politiche europee e permette agli studenti di crearsi dei contatti e avere informazioni sulle possibilità di lavoro nelle istituzioni europee.



I relatori sono prevalentemente alti funzionari dell'Ue che terranno, perlopiù in inglese, lezioni su storia dell'integrazione europea, profili istituzionali e procedure decisionali dell'Unione europea, mercato interno e forniranno informazioni generali sull'attività di lobbying nelle istituzioni europee.

Il termine per presentare le domande di partecipazione è il 7 aprile.

I 30 partecipanti verranno selezionati sulla base dei risultati accademici e del percorso di studi con riferimenti europei. Il corso è gratuito ma i partecipanti dovranno provvedere autonomamente al vitto e all'alloggio.

Il bando e il programma dell'Alpeuregio Summer School sono stati pubblicati nella homepage della Rappresentanza comune della Regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles www.alpeuregio.org.

