Golf – Pga: Francesco Molinari in campo nell’Honda Classic

22/02/2017

Eurotour: Paratore e Bertasio in Sudafrica - Alps Tour: Vecchi Fossa 2° in Egitto

Francesco Molinari torna subito in campo nell’Honda Classic (23-26 febbraio), torneo del PGA Tour in programma al PGA National (Champion Course) di Palm Beach Gardens in Florida, per dimenticare in fretta l’uscita al taglio della scorsa settimana nel Genesis Open e per prepararsi al meglio al primo evento importante della stagione, il WGC Mexico Championship (2-5 marzo), che inaugura le gare del World Golf Championships, il mini circuito mondiale.

Difende il titolo l’australiano Adam Scott, che avrà per avversari più qualificati Rickie Fowler, Keegan Bradley, Zach Johnson, Justin Thomas, lo spagnolo Sergio Garcia, il tedesco Martin Kaymer e il belga Thomas Pieters, secondo nel Genesis Open.

In campo anche i sudafricani Ernie Els e Louis Oosthuizen, il nordirlandese Graeme McDowell, l’iberico Rafael Cabrera Bello e gli inglesi Danny Willett e Luke Donald.

Il montepremi è di 6.400.000 dollari.

Diretta su Sky.



European Tour in Sudafrica con Paratore e Bertasio

L’European Tour torna per la terza volta in Sudafrica, nell’arco di nove gare, per la disputa del Joburg Open (23-26 febbraio), torneo in combinata con il Sunshine Tour al quale partecipano Renato Paratore e Nino Bertasio.

Al Royal Johannesburg & Kensington GC, a Johannesburg, i favori della vigilia vanno ai giocatori di casa tra i quali i più quotati sono Brandon Stone, Richard Sterne, George Coetzee, Dean Burmester, Thomas Aiken, Jaco Van Zyl, Justin Walters, Garth Mulroy e Haydn Porteous, 22enne di Johannesburg, campione uscente.

Nel field il gallese Jamie Donaldson, lo svedese Rikard Karlberg, vincitore di un Open d’Italia, lo spagnolo Alvaro Quiros, i cinesi Haotong Li e Ashun Wu, il francese Romain Langasque e il neozelandese Ryan Fox. Paratore e Bertasio stanno crescendo di condizione. Il romano, dopo tre tagli, ha ottenuto il 42° posto a Dubai e il 20° in Malesia.

Negli stessi eventi è andato a premio anche Bertasio (48° e 49°).

Il torneo è su Sky.



Alps Tour: Vecchi Fossa secondo in Egitto – Vince l’olandese Van Meijel

Ottima prestazione del neopro Jacopo Vecchi Fossa, secondo con 205 colpi (69-67-69, -11) nel Red Sea Little Venice Open (Alps Tour), vinto dall’olandese Lars Van Meijel con 203 (69-66-68, -13), anch’egli ai primi passi nel circuito.

Sul percorso del Sokhna GC (Course A e B, par 72), a Dahab in Egitto, terzo posto per lo spagnolo Gerard Piris (209, -7) e quarto per i francesi Jean-Baptiste Gonnet e Robin Roussel (210, -6).

Al 17° con 213 (-3) Alessandro Grammatica, al 25° con 216 (par) Andrea Saracino e Leonardo Motta, al 32° con 217 (+1) Nunzio Lombardi e al 39° con 220 (+4) Giorgio De Filippi.

Lars Van Meijel, 22 anni, ha avuto partita vinta con otto birdie, due bogey e un doppio bogey per il 68 (-4) e ha ricevuto un assegno di 5.000 euro su un montepremi di 30.000 euro.

Jacopo Vecchi Fossa ha tenuto la posizione, già sua nel secondo turno, con cinque birdie e due bogey per il parziale di 69 (-3). Per lui 3.000 euro.

