Pronto il nuovo bando di Fondazione Caritro: scade il 28 aprile

22/02/2017

Bando per progetti in rete tra istituti scolastici-formativi e realtà del territorio

Il Consiglio di Gestione della Fondazione ha deliberato uno stanziamento di 100.000 euro per la seconda edizione del bando per progetti sperimentali e innovativi, complementari all’offerta scolastica, che affrontano tematiche di attualità e problematiche del mondo giovanile.

I progetti devono prevedere la collaborazione delle scuole con le realtà locali, essere presentati e realizzati da almeno 3 realtà partner con sede in Provincia di Trento, tra cui due istituzioni scolastiche-formative (istituti di istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti e centri di formazione professionale) e una realtà del territorio.

Con questo bando si intende favorire il coinvolgimento attivo degli studenti, degli insegnanti e delle realtà locali per sperimentare delle buone pratiche che potranno poi essere diffuse sul territorio.

Le domande devono essere presentate entro il 28 aprile tramite la procedura online accessibile dal sito www.fondazionecaritro.it.

La normativa completa può essere scaricata dal link nel sito della Fondazione.

