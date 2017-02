Inizia il Carnevale di Grauno con il tradizionale Rogo del Pino

22/02/2017

Da venerdì 24 febbraio a martedì 28 febbraio 2017 a Grauno-Altavalle





Il Carnevale di Grauno, con il rogo del pino, rappresenta una delle più antiche tradizioni legate al carnevale alpino.

Il piccolo borgo dell’Alta Valle di Cembra ed i suoi abitanti diventano protagonisti, sin dall’Epifania, di un rito che affonda le radici nella notte dei tempi e che culmina il martedì grasso con l’accensione del grande albero elemento di antichi riti precristiani di propiziazione e di fecondità.

Questo momento conclusivo è preceduto da un complesso rituale che prevede il prelievo del pino dalla montagna soprastante, il suo trascinamento in piazza, la rappresentazione di una commedia con la condanna dell’ultimo maschio andato sposo al battezzo del pino e quindi l’innalzamento del maestoso albero nella «Busa del Carneval».



Giunta la sera, dopo il suono dell’Ave Maria, si riforma il corteo per la fase conclusiva della festa: in testa i suonatori di fisarmonica intonano l’inno al carnevale, a seguire i coscritti ornati da splendidi copricapi tradizionali, quindi la folla.

Spetta all’ultimo sposo dell’anno e alla sua consorte l’accensione del pino di carnevale che, come una torcia gigantesca, può essere scorto da qualsiasi punto della Valle di Cembra. Da alcuni anni i Matòci, gli Arlecchini, i Sonadori, il corteo degli Sposi con le Bèle e i Paiaci dello storico Carnevale di Valfloriana, paese affacciato dall’altra parte della Valle, si incontrano a Grauno, il martedì mattina dove ricevono le chiavi del paese, prima di dare inizio a riti storici e goliardici tipici dei due tra i più importanti carnevali dell’Arco Alpino.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

ore 19.00 Inizio festa

ore 20.00 La montagna incontra il mare. Cena a base di pesce su prenotazione (costo € 25,00). Serata danzante allietata dal gruppo Tiziano e Paola



SABATO 25 FEBBRAIO

ore 19.00 Inizio festa

ore 20.30 Carnival Disco Party. Musica a 360° con D.J. Service (Max Marchi dj e Federico Padovani) – --



DOMENICA 26 FEBBRAIO

ore 12.00 Pranzo in compagnia (costo € 12,00)

ore 13.30 Pomeriggio allietato dalla fisarmonica di Bruno Regnana

ore 15.30 Baby dance

ore 18.00 Cena con specialità locali

ore 20.00 Serata in compagna di Mauro Tecchiolli e la sua pianola



MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

ore 9.00 Trascinamento PINO in Piazza Bociat con la partecipazione straordinaria del-Carnevale Tradizionale di Valfloriana per tutta la mattinata

ore 9.30 Commedia con battezzo del PINO e, a seguire, trascinamento fino alla «Busa del Carneval» e innalzamento del PINO

ore 11.00 Esibizione del Carnevale tradizionale di Valfloriana presso la nuova struttura delle feste

ore 12.00 Pranzo in compagnia

ore 13.30 Allestimento del pino di carnevale

ore 14.30 Ballo liscio con la fisarmonica di Bruno Regnana

ore 19.00 Corteo lungo le vie del paese e falò del carnevale. A seguire ballo liscio fino alla -Quaresima con Bruno Regnana



Località di svolgimento: Grauno Centro Storico e Busa del Carneval / Teatro tenda – Loc. La Pozza (Grauno- Altavalle)

Data: da venerdì 24 febbraio 2017 a martedì 28 febbraio 2017

Informazioni: A.p.T. Piné Cembra tel. 0461 683110 – Comune di Altavalle Loc. Grauno 0461 683029

Organizza: Pro Loco Grauno con il sostegno di Regione T.A.A., Provincia Autonoma di Trento, Comunità della Valle di Cembra, Comune di Altavalle, ApT Piné Cembra, Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra e altri sponsor privati.

