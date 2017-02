Trentine strepitose nel Gran Premio Italia di Limone

22/02/2017

Prima Sara Dellantonio in rimonta su Marta Rossetti e Francesca Fanti

Prestazione da urlo della squadra femminile del Team Trentino alle Fis Gran Premio Italia di Limone Piemonte disputatesi nella giornata odierna con una classifica finale che vede ben tre atlete della squadra allenata da Mirko Deflorian nelle prime tre posizioni della classifica del Grand Prix.

Sara Dellantonio, quinta dopo la prima manche, nella seconda run infligge distacchi pesanti a tutte le avversarie e sale sul gradino più alto del podio precedendo Marta Rossetti - prima nella categoria aspiranti - di 41 centesimi, Jasmine Fiorano - terza nella classifica assoluta - di 77 centesimi e Francesca Fanti - seconda anche nella classifica aspiranti - di un secondo ed undici centesimi.

Segnali incoraggianti e positivi erano già giunti dalla gara FIS di ieri, sempre sulle stesse nevi, grazie al secondo posto di Martina Peterlini che veniva sopravanzata unicamente dalla lecchese Petra Smaldore per sei centesimi di secondo.

Tra le altre trentine in evidenza Francesca Fanti, settima assoluta e seconda tra le aspiranti dietro la meranese Celina Haller, e Jennifer Paissan, sedicesima nella graduatoria finale e settima in quella di categoria.



LINK ALLE CLASSIFICHE.





