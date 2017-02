«Carabinieri - Fiamma nella neve 2017», terza edizione

23/02/2017

È la fiaccolata svolta ogni anno dai carabinieri sciatori del Trentino Alto Adige

Foto della scorsa edizione.



Nella splendida cornice delle Dolomiti del Brenta, sulla mitica pista del Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, domani 24 febbraio si svolgerà l’ormai tradizionale «Fiamma nella Neve» esibizione e fiaccolata dei Carabinieri del Trentino, giunta alla terza edizione e ormai avvenimento che sta diventando appuntamento fisso sulle nevi Campigliane.



I Carabinieri sciatori e rocciatori, insieme ai colleghi del Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva val Gardena, alla presenza del Comandante delle Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Generale di Brigata Massimo Mennitti, del Comandante Provinciale Tenente Colonnello Luca Volpi e delle Autorità Locali daranno luogo ad una splendida manifestazione sciistica che si concluderà con una scintillante fiaccolata sullo sfondo di una fiamma a fuoco che evoca i fasti dei Carabinieri sciatori, angeli della neve, sempre pronti a soccorrere l’utente della montagna.



L’evento, organizzato e reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio-Pinzolo Val Rendena, ma anche la società «Funivie» vedrà i Carabinieri protagonisti di una dimostrazione sulle tecniche di soccorso in pista e in montagna, con simulazioni e prove d’intervento in alta quota, nonché dimostrazioni di tecniche e abilità sciistiche con atleti di punta della Sezione Sport invernali del Gruppo Sportivo Carabinieri, già protagonisti di attività agonistiche internazionali.

