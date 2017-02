Terza Viote nordic ski Marathon, 25-26 febbraio 2017

23/02/2017

Brigadoi e Debertolis alla Bondone Ski Marathon – Al via anche l'ex azzurra Antonella Confortola

A due giorni dal via, comincia a prendere definitivamente forma la starting list della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon, che sabato 25 e domenica 26 febbraio vivrà la propria terza edizione con triplice valenza, chiamata ad assegnare anche i titoli di campione italiano cittadini e master e importanti punti per le classifiche della Coppa Italia e del Gran Fondo Master Tour.

Nelle ultime ore sono arrivate alcune importanti conferme, tra cui spiccano quelle del fiemmese Mauro Brigadoi e del primierotto Bruno Debertolis, a cui si aggiunge quella dell'altro trentino ex nazionale Luca Orlandi. Sabato, pertanto, si rinnoverà la sfida che animò la gara in tecnica classica della scorsa edizione della gran fondo: a vincere fu Brigadoi, che precedette allo sprint Orlandi e Debertolis, mentre nella gara in skating s'impose il pluridecorato Giorgio Di Centa.

Il fiemmese del Team Futura proverà a difendere il titolo, forte dell'ottima condizione fisica messa in mostra in occasione della recente vittoria alla Gran Fondo Val Casies in tecnica classica, arrivata dopo alcuni piazzamenti di assoluto spessore, quali l'undicesimo posto alla Dobbiaco-Cortina, dove, come già accaduto più volte nelle gare del prestigioso circuito Visma Ski Classics disputate nel corso dell'inverno, il trentino è stato il migliore degli italiani.

Assieme ai già citati Brigadoi, Debertolis e Orlandi, ci saranno anche l'ex azzurra di Coppa del Mondo Antonella Confortola, accompagnata al via dal marito Jonathan Wyatt, specialista della corsa in montagna che si cimenterà nella due giorni dell'Alpe di Trento.



Il ricco programma della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon verrà aperto sabato dalla prova a tecnica classica sulla distanza di 30 km per le categorie assolute di Coppa Italia, quindi 15 km per le categorie junior e senior femminili e 10 km per le categorie aspiranti dei Campionati italiani cittadini.

Domenica, invece, sarà la volata delle prove in tecnica libera, ricordando che l'orario di partenza è fissato alle ore 10 per entrambe le giornate di gara.

Ai nastri di partenza ci saranno alcuni dei maggiori interpreti dello sci di fondo nazionale, sia nelle categorie giovanili che nella senior e master, eccezion fatta per gli azzurri impegnati ai Mondiali di Lahti.

Le gare, organizzate dall'Asd Charly Gaul Internazionale con il supporto dell'Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, di Asis e della scuola di sci Viote Bondone, verranno disputate su un anello di 10 km che interesserà principalmente la pista blu Gervasi, con passaggi sulla nera Cercenari. Per chi affronterà i 15 km del percorso è previsto un giro da 10 km e un giro più corto da 5 km.

La Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon, anche quest'anno, godrà di una importante copertura televisiva, grazie ad una sintesi di 30 minuti che verrà trasmessa nei giorni successivi all'evento su Rai Sport Hd, con una serie di servizi dedicati anche su Sportitalia e su altre emittenti areali e regionali.

