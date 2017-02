«È frequentato da personaggi portati allo sballo da stupefacenti»

23/02/2017

Il questore di Bolzano dispone la chiusura per 15 giorni del locale da ballo «Kalterer Weinstadl» di Caldaro

Il Questore di Bolzano, Giuseppe Racca, ha disposto la chiusura del locale da ballo «Kalterer Weinstadl» di Caldaro per 15 giorni, in seguito alla segnalazione, da parte della Compagnia Carabinieri di Egna, di una serie di episodi che lo fanno ritenere pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in quanto frequentato da soggetti dediti allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

Già in passato, precisamente nel 2011, in occasione di alcune feste denominate «GOA – TECNO», erano stati effettuati dei controlli da parte dell’Arma con l’ausilio di unità cinofile ed erano state rinvenute discrete quantità di sostanze stupefacenti delle quali i partecipanti si erano liberati, gettandole a terra o nascondendole, nella speranza che non venissero sequestrate dagli operatori.

All’epoca, il gestore, aveva deciso di non organizzare altri eventi di quel genere proprio per evitare la chiusura del suo locale.



Da fine 2016 l’attività è però ripresa con un’evidente sempre maggiore propensione allo «sballo», almeno a giudicare dalla crescente disponibilità di droghe che è stata accertata in occasione dei controlli effettuati.

A metà novembre 2016, in occasione di un «GOA Party», nel parcheggio antistante il locale una persona è stata trovata in possesso di 2 pasticche di exstasy, 0.25 grammi di cocaina e g. 0.5 di «MDMA» e altre 13 persone sono state trovate in possesso di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di vario genere (hashish, marijuana, mdma, speed e cocaina).

Il 22 gennaio 2017, nei bagni dell’esercizio pubblico, sono stati rinvenuti g. 0,95 di marijuana e 0,65 grammi di «speed», abbandonati da ignoti mentre, nell’area parcheggio, 15 giovani, sono stati trovati in possesso di diversi quantitativi di stupefacenti del tipo: hashish, marijuana, mdma, speed e cocaina.



Il più recente episodio, che ha convinto il Questore della necessità di un tempestivo e più incisivo intervento, è avvenuto tra il 18 e 19 febbraio scorsi, nel corso di un evento denominato «Hardcore».

All’interno del locale, occultati in diversi anfratti e angoli del locale sono stati, infatti, sequestrati dei rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti: oltre 50 grammi di cocaina, circa 30 grammi di eroina, oltre 5 grammi di hashish, quasi 15 grammi di marijuana, oltre 2 grammi di mdma e 3 spinelli con marijauna o hashish mischiati col tabacco.

Nella stessa occasione, 4 giovani sono stati trovati in possesso di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti di vario tipo.

