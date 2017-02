Colonia Diurna Estiva 2017, a Rovereto parte la gara

23/02/2017

Anche per l'estate 2017 il Comune di Rovereto organizzerà il servizio di colonia diurna estiva per i bambini della scuola dell'infanzia residenti a Rovereto.

La Giunta Comunale ha confermato anche per l’estate 2017 la scelta di allestire una scuola dell’infanzia in città affidando ad una ditta esterna specializzata l'espletamento del servizio di colonia diurna, escluso il servizio di mensa e pulizia che è gestito direttamente dal Comune con proprio personale.

La colonia si svolgerà dal 4 luglio al 18 agosto 2017 (escluso il 15 agosto 2017), con orario giornaliero 7.30-17.00, dal lunedì al venerdì, e con sede presso la scuola provinciale dell’infanzia «C. Battisti», in via Udine 21.

«Si è optato per tale struttura per motivazioni logistiche» spiega l’assessore all’istruzione Cristina Azzolini. La scuola infatti è in posizione centrale alla città, è di recente costruzione e dotata di ogni comfort compresa la climatizzazione.



«Inoltre all’interno del polo scolastico, sarà attivo ad agosto anche il servizio di nido estivo che faciliterà le famiglie con più figli frequentanti entrambi i servizi. Si tratta di una novità. Da quest'anno infatti l'apertura estiva del nido avrà sempre la stessa sede mentre fino alla scorsa estate ruotava - di anno in anno e a turno - nelle strutture comunali.»

Considerata anche l'affluenza della scorsa estate 2016, si prevede una media di 90 bambini al giorno per le settimane di luglio e 30/35 bambini al giorno nel mese di agosto, per un totale di 2.195 iscrizioni giornaliere, comprese 40 iscrizioni giornaliere riservate ai bambini diversamente abili.

Le tariffe a carico dell’utenza sono state così stabilite:

- euro 60,00.= a settimana per bambino;

- euro 36,00.= a settimana per bambino dal secondo figlio in poi;

(Le famiglie potranno usufruire di ulteriori riduzioni sulle tariffe applicate dal comune attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio del Fondo sociale europeo, in base al proprio ICEF).

Come noto il servizio di colonia diurna viene svolto dai Comuni (ai sensi della L.P. 6/2009) con intervento finanziario della Provincia nei confronti di enti che erogano servizi nel settore dell'assistenza scolastica come colonie, campeggi, doposcuola.



Ora la prassi prevede il confronto concorrenziale (a norma di legge) per l'individuazione dell'affidatario del servizio che comprende come criterio guida l’avere specifica esperienza e capacità progettuale ed organizzativa dei servizi.

Gli uffici hanno già predisposto un articolato disciplinare per la procedura di individuazione dell'affidatario ricorrendo al mercato elettronico.

L'espletamento della gara di appalto per l'individuazione dell'affidatario del servizio deve essere svolta in tempi brevi (entro il mese di marzo) in modo da garantire un'efficace ed efficiente organizzazione del servizio, tenendo altresì conto che la fase di raccolta delle iscrizioni deve necessariamente svolgersi entro i primi giorni di maggio per consentire alle famiglie di formalizzare presso gli uffici competenti le richieste dei buoni di servizio del Fondo sociale europeo.

La relativa delibera è online da domani.

