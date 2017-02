Il Consiglio di Stato, graduatorie insegnanti: «Chi tace consente»

23/02/2017

Nessun rilievo alla Provincia autonoma di Trento sulle procedure di ottemperanza delle ordinanze

Si è tenuta oggi davanti al Consiglio di Stato a Roma, su istanza presentata lo scorso 13 dicembre dalla commissaria ad acta Daniela Beltrame, un’udienza di chiarimento in merito alle procedure che l’Amministrazione provinciale ha messo in campo per ottemperare alle ordinanze con cui il Consiglio di Stato, nel 2016, aveva disposto l’inserimento di 164 insegnanti di scuola primaria nella graduatoria di quarta fascia.

Non essendo stato presentato, da nessuno dei 164 insegnanti interessati, un ricorso contro le procedure di ottemperanza seguite dalla Provincia, il Presidente del Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio non potesse pronunciarsi, di fatto confermando l'operato della Provincia nell'applicare quanto deciso dallo stesso Organo giurisdizionale.

