23/02/2017

L’attività della Sezione SAT di Povo riparte con l'ultradecennale rassegna, quest’anno caratterizzata dalla forte componente femminile delle protagoniste

Dopo la recente assemblea riparte l’attività della Sezione SAT con la oramai ultradecennale Rassegna Andrea Nichelatti «Serate di Montagna».

La proposta, distribuita su quattro serate, sarà quest’anno caratterizzata, tenuto conto della forte componente femminile della Direzione da film con protagoniste al femminile.

Si inizierà giovedì 2 marzo con due proposte: È Pericoloso Sporgersi Genziana d’argento miglior film di arrampicata TrentoFilmfestival con Catherine Destivelle, e la torinese Monica Dalmasso, due audacissime atlete del mondo verticale in un arioso documentario di arrampicata sulle verticali pareti del Verdun.

Seguirà «La Signora Del Vuoto» un ritratto della fuoriclasse Lynn Hill Il film documenta una delle più grandi imprese nel campo dell’arrampicata sportiva: la conquista del Capitan, mille metri di parete, attraverso il mitico Nose.

Giovedì 9 sarà la volta di Zanzara e Labbradoro «Storie, mani e silenzi di Roberto Bassi» per la regia di Lia Giovanazzi Beltrami con i ricordi su questo fuoriclasse dei suoi amici alpinisti e di Mountains Will move un film USA che ci racconta la battaglia di una nuova generazione di ragazze tanzaniane che, all'ombra delle vette più alte dell'Africa, lotta per vincere la povertà e la disuguaglianza.



Giovedì 16 un film assolutamente da non perdere: La bella maledetta (Germania, 1932), presentato in collaborazione con Museo Nazionale della Montagna «Duca degli Abruzzi» di Torino.

Un film di Leni Riefenstahl. Una giovane donna, vive appartata dal suo villaggio e, per la sua solitudine e la stranezza, è considerata una strega.

Proiettato pochissime volte in Trentino, e appositamente sottotitolato in italiano, è un’autentica «chicca» per gli amanti del cinema.

Gran finale giovedì 23: Dopo la Serata alla Festa del Rosario, Alessandro Beber e i suoi amici impegnati a sostenere le popolazioni del Ciad ci propongono Profondo Ciad.



«Dopo la stagione delle piogge, i Woodabe, si riuniscono in zone del Sahel ciadiano per grandi feste.»

«Il ruolo delle donne è importante: saranno loro a scegliere il compagno di una notte o della vita.»

La Rassegna vede la collaborazione con il TrentoFilmfestival e il sostegno della Circoscrizione di Povo.

Le serate avranno luogo presso il Centro Civico con inizio alle 20,45.

Ingresso libero.

