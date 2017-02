Se l’economia comincia dall’economia domestica

23/02/2017

La spesa settimanale è una cosa importante, quali valutazioni occorre fare?

Market, supermercati e ipermercati si occupano di farci trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno, con prodotti alimentari e non, che soddisfano tutte le nostre esigenze.

I punti vendita della grande distribuzione sono luoghi in cui possiamo sentirci soddisfatti nell’acquistare prodotti di nostro gradimento scontati e a buoni prezzi.

Alcuni hanno tutti i requisiti che un cliente possa desiderare, sono forniti di qualsiasi prodotto nei vari reparti, hanno prodotti di ottima qualità, commessi sempre disponibili e carini a darci una mano se dovessimo aver bisogno e offrono servizi o iniziative che non dispiacciono ai più fedeli, come regali o sconti che si possono ottenere facendo una raccolta punti.



Tutti abbiamo il punto vendita preferito in cui troviamo ciò che più fa al caso nostro, spesso proviamo altri supermercati ma abbiamo sempre quello che ci accontenta di più sotto molteplici aspetti e questa cosa è molto soggettiva.

Speriamo sempre di poter essere pienamente soddisfatti in salumeria, macelleria, pescheria, gastronomia, banco della frutta e della verdura, banco dei surgelati, reparto prodotti per la casa e cosi via.

Ognuno di questi reparti ha molta importanza nella vita quotidiana, perché devono accontentarci sul livello della qualità e allo stesso tempo devono avere dei prezzi che tengono in equilibrio il nostro budget mensile.



Per aiutarci nella scelta del punto vendita adatto a noi è possibile vedere sui volantini ciò che ci propongono, e se nella nostra zona non recapitano i giornalini cartacei di alcuni supermercati, è possibile trovarli su alcuni siti dedicati ai volantini online.

Un buon esempio è https://www.doveconviene.it/volantino/esselunga dove avremo modo di vedere il volantino Esselunga sul sito Doveconviene.

È molto semplice, potremo prendere in considerazione dei negozi in cui non siamo mai stati e che vorremo provare, come per esempio Esselunga, che è una catena della grande distribuzione che opera in Italia da oltre sessanta anni in questo settore e ci offre qualità e buoni prezzi.



Esselunga è una delle poche aziende che fa anche il servizio di consegna a domicilio, adatto per chi non avesse la possibilità di portare la spesa a casa.

Il servizio prevede la consegna fino a 5 ceste al costo di 6,20 euro (3,10 euro per chi ha più di 70 anni, gratuita per i disabili). Ogni ulteriore cesta consegnata richiede il pagamento di 1,00 euro per tutti i Clienti.

Valido punto a suo favore!

