Caselli a Trento per la IX edizione del Police Winter Forum

23/02/2017

Iniziata oggi la due giorni con i saluti dell'assessore provinciale Daldoss e del sindaco Andreatta

Si è aperta questo pomeriggio a Trento la IX edizione del Police Winter Forum, importante evento formativo dedicato agli operatori della polizia locale.

Ospite d'onore di questa prima giornata Gian Carlo Caselli, l’ex «magistrato più scomodo d’Italia», sotto scorta fin dal 1974, protagonista di primissimo piano della lotta al terrorismo politico prima e alla mafia poi.

A portare i saluti del territorio ospitante, l'assessore agli enti locali Carlo Daldoss e il sindaco di Trento Giampaolo Andreatta.

Per Daldoss i fattori che più contribuiscono ad assicurare ai cittadini sicurezza e pieno esercizio dei propri diritti sono naturalmente la presenza delle forze dell’ordine ma anche «la capacità di mettere in rete le risorse disponibili. L'accordo siglato in Trentino fra Commissariato del Governo, Provincia autonoma e Consorzio dei Comuni lo ha sancito in maniera inequivocabile».

Per il futuro, è previsto fra l'altro lo stanziamento di nuove risorse per mettere in rete la videosorveglianza presente sul territorio provinciale. Ma soprattutto, ad essere chiamate in causa saranno sempre di più le comunità, «che dovranno essere protagoniste di una idea di sicurezza diffusa.

«Assumerà quindi sempre maggiore rilievo la capacità di confrontarsi, di scambiare le buone prassi e l'informazione, di contaminarsi positivamente. Anche un evento come questo Forum ne è del resto la prova.»

Per il sindaco Andreatta «oggi nella percezione della cittadinanza la sicurezza è ancora più importante che in passato. Ciò chiama in causa il ruolo delle polizie locali, la figura del vigile ma più in generale la diffusione di una cultura della legalità che fortunatamente sta molto a cuore dei cittadini anche qui in Trentino.»

Il pomeriggio è poi entrato nel vivo con l'incontro con Gian Carlo Caselli, che ha dialogato con il direttore de L'Adige Pierangelo Giovanetti.

