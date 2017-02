Straordinario oro per Pellegrino nella sprint a tecnica libera

23/02/2017

Ai Mondiali di Lathi, il valdostano conquista il primo oro italiano nella specialità

>

Un'emozione travolgente. Come la volata tinta di verde, bianco e rosso, che consacra con il titolo iridato una stella azzurra di prima grandezza dello sci di fondo.

Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di sci di fondo in corso a Lathi (Finlandia) nella sprint a tecnica libera, in 3:13:76, davanti al russo Sergey Ustiugov e al norvegese Klaebo.

Si tratta del primo oro italiano iridato nella specialità e arriva al termine di una rimonta sensazionale.

Nell'ultimo rettilineo Pellegrino, già vincitore della Coppa di specialità nella scorsa stagione, ha fatto valere la sua esplosività, mettendosi tutti alle spalle.

© Riproduzione riservata