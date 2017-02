Toni Marci, il 24 febbraio su La 7 Ad «Eccezionale Veramente»

23/02/2017

Ad affiancarli un quarto giudice scelto ogni settimana tra i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

Ci saranno anche i Toni Marci fra i protagonisti della prima puntata di Eccezionale Veramente il primo talent sulla comicità italiana che inaugura la sua seconda stagione venerdì 24 febbraio alle 21.10 su La7.

Le immagini di venerdì saranno quelle legate alla prima sfida live di coloro che hanno superato i provini, che si sono svolti nelle scorse settimane nelle principali città italiane e ai quali hanno partecipato più di mille aspiranti comici.

Una prova, quella dei provini, che hanno superato anche i Toni Marci, trio trentino formato da Gabriele Zanon, Marcello Morgese e Franco Toniolatti che per Eccezionale Veramente si presenteranno però come duo con Gabriele e Franco.

I Toni Marci appariranno dunque nella prima puntata e solo venerdì sera si saprà se parteciperanno alla fase successiva del programma.

Per farlo dovranno conquistare la giura del talent composta anche quest’anno da Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli.



A condurre le dodici puntate di Eccezionale Veramente, in onda in prima serata come evidenziato su La7 e prodotto da Colorado Film, è Francesco Facchinetti.

Tra le tante novità della seconda stagione anche Roberto Lipari (vincitore della prima edizione) che aprirà ai telespettatori le porte del backstage con le sue originali incursioni nel dietro le quinte del programma.

Al vincitore della nuova edizione anche quest’anno andrà in premio un contratto per il cinema e la tv con Colorado Film, del valore di centomila euro.

Per i Toni Marci, che hanno da poco festeggiato insieme a Enzo Iacchetti i loro primi dieci anni di attività al Teatro San Marco, quella di Eccezionale Veramente quella di venerdì sera è di un’importante occasione per ottenere visibilità a livello nazionale.

