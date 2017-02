Emerge dai dati presentati da CONI e ISTAT

23/02/2017

Nel 2016 un italiano su 4 ha fatto sport con continuità

Un trend in crescita che vale come una medaglia olimpica. Perché la partita si chiama pratica sportiva e la prospettiva schiude un futuro radioso per il Paese, non solo per l’universo di organismi che vivono sotto l’egida del CONI.

La percentuale di italiani, sopra i 3 anni d’età, che pratica sport con continuità nel proprio tempo libero ha raggiunto il 25,1%: nel 2016, in sintesi, una persona su quattro ha fatto sport.



Aggiungere a questa percentuale chi dichiara di fare sport saltuariamente vuol dire toccare il 34,8%.

La percentuale di praticanti sportivi è cresciuta di un punto e mezzo nell’ultimo anno e di 4,2 punti tra il 2013 e il 2016, crescendo in media di circa 1,4 punti percentuali all’anno.

In termini assoluti, dal 2013 al 2016, si sono avvicinati alla pratica sportiva 2 milioni e 519 mila italiani.

