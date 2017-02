Il Venerdì di Franca Merz – Il gateau di patate

23/02/2017

È una deliziosa preparazione a base di patate e salumi vari, tipico della cucina campana

Questa famosa e antica preparazione è un caposaldo della cucina partenopea e rivisitato poi in altre regioni del sud Italia.

Fece la sua comparsa sulle lussuose tavole del Regno delle due Sicilie alla fine del 1700 per solleticare il palato sopraffino della regina Maria Carolina d’Asburgo, moglie di Ferdinando I di Borbone.

Ogni famiglia tramanda la propria versione di questo irresistibile pasticcio, e così anche noi abbiamo deciso proporre il metodo suggerito da Franca Merz.



Ingredienti.

1kg patate a pasta gialla;

150/200 formaggio grattugiato (grana, gruviera, asiago stagionato... quello che più vi piace o che avete nel frigo);

700gr di latte, 100gr panna, 1 spicchio d'aglio;

4 uova, sale, pepe, burro, spezie qb



Procedimento.

Lavate le patate, sbucciatele e tagliatele a fettine sottili con una mandolina;

Mettere a bollire il latte con lo spicchio d'aglio diviso a metà;

Togliete l'aglio e mettere le patate a bollire nel latte per circa 10', salate e pepate;

Mescolate delicatamente per non spezzettare le patate.

Imburrate una pirofila e trasferite una metà delle patate cotte nel latte;

Spolverate abbondantemente di formaggio;

Ricoprite con metà dell'impasto di uova e panna;

Aggiungete le restanti patate;

Spolverate di formaggio ed il resto delle uova e panna;

Mettete in forno a 180°C per 60'.

Il risultato finale sarà un gratin morbido all’interno e dorato in superficie. Una volta estratto dal forno lasciatelo riposare per qualche minuto e servite il vostro gratin ben caldo.

Franca Merz - Locanda Due Camini - Baselga di Piné

