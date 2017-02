All'università di Trento un nuovo corso sulla storia USA

24/02/2017

Presentazione martedì prossimo nella sede di Lettere in via Tommaso Gar alla presenza di Kelly Degnan, Chargé d’Affaires dell’Ambasciata americana a Roma

Dal cinema alla musica, dalla letteratura al dibattito politico: gli Stati Uniti hanno influenzato profondamente la cultura e lo sviluppo della società occidentale e continuano a essere punto di riferimento sulla scena internazionale.

Le ragioni di un’influenza tanto marcata quanto persistente vanno ricercate nella storia di questa nazione. Per promuoverne lo studio il Governo statunitense ha erogato un fondo per l’istituzione di un contratto di insegnamento in Storia degli Stati Uniti d’America.

Questo nuovo insegnamento sperimentale prenderà il via in alcuni atenei italiani selezionati, tra cui anche l’Università di Trento e si terrà presso la Scuola di Studi internazionali nell’ambito dell’offerta didattica 2016-2017 della laurea magistrale in European and International Studies.



Il nuovo insegnamento – dal titolo «The United States in the World, 1898-2012» – sarà presentato martedì prossimo, 28 febbraio alle 15.15 nella sede della Scuola di Studi Internazionali (aula 108, via Tommaso Gar 14).

Per l’occasione interverrà Kelly Degnan, Chargé d’Affaires dell’Ambasciata americana a Roma (la carica diplomatica statunitense più alta in grado attualmente in Italia).

Insieme a lei saranno presenti anche due studiosi di Storia americana: Daniele Fiorentino del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Roma Tre e Umberto Tulli della Scuola di Studi internazionali dell’Università di Trento.

I saluti introduttivi saranno affidati al prorettore alla ricerca Giorgio Vallortigara, mentre a coordinare la presentazione sarà il vicedirettore della Scuola di Studi internazionali, Paolo Foradori. La presentazione si terrà in lingua inglese.

Il programma è disponibile a questo link.

