'Cramento Mimmo, nàr via cosìta... – Di Cornelio Galas

24/02/2017

«Vago a far el tagliando e torno – te me disévi – basta cambiar filtro, candéle, na netàda al motor e vegno a cà»

'Cramento Mimmo, nàr via cosìta, senza gnanca saludàr i amìzi, anzi, scrivendo su Fèisbuch, pochi dì prima de nàr a l'ospedal de Arco de spetàr en pòch prima de vegnir a trovarte...

E po' quela canzóm dei Nomadi («Mi vòi vìver») che t'hai lassà sul to sìto...

No, no se fà cosìta.

Dai che scherzo, ma tut mal som istéss 'nrabià.

No con tì, co 'sto diaolporco de destìm (che prima o dopo tòca a tuti neh) che de colp te fà restàr come 'n deficiente.

Nel senso che te vèi a mancar qualchedum che te voleréssi no 'l fùs nà via per semper. Magari 'n ferie, a curarse a le terme, ma no per semper...

T'avevo scrìt, quando te eri a l'ospedal per le prime cure: «Dài, dài, Giacomim, fòr dal lèt dai.»

E s'era tornài a parlar (te ricordit?) de far qualcos al Circolo del Rióm su... vecie storie, tradiziom, comedie, en dialèt.

Robe da rider ma anca da pensar.

Po', come se dìs, no gh'era mai el temp giust per trovarse a 'mbastìr tut quant, po' t'hai scominzià a averghe quei dolori, quei fastidi («Vago a far el tagliando e torno – te me disévi – basta cambiar filtro, candéle, na netàda al motor e vegno a cà»), a mandarme foto da tuti i ospedài dove no te avévi pers però el viziét de far rider anca le enfermiere.

E stamatina lézo che no te ghe sei pù. Sacramentaifel... Te pàr el modo?

Tut mal se dove te sei adès no i fà polenta e lumàzi come te i févi tì. Mandeme na mèil che ghe scrivo mì al cògo.

© Riproduzione riservata