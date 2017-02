Volley Rosa: al Sanbàpolis c'è in palio il quarto posto

24/02/2017

Delta Informatica Trentino attesa domenica dall'esame Lilliput Settimo Torinese

Foto Alessio Marchi - Trentino Rosa.



Un vero e proprio spareggio in chiave quarto posto. Domenica il campionato di serie A2 femminile entrerà nella sua fase più delicata, visto che le ultime sette giornate di regular season dovranno decretare tutti i verdetti, in vetta e in coda.

Particolarmente intensa e accesa è la lotta per accaparrarsi un posto ai playoff, bagarre che riguarda da vicino anche la Delta Informatica Trentino, attualmente in quarta piazza con un punto di margine rispetto alla Lilliput Settimo Torinese, formazione che domenica pomeriggio (alle 17) farà visita al Sanbàpolis alle gialloblù di Ivan Iosi.

Un'avversaria di qualità che il sestetto trentino ha recentemente affrontato nella doppia sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, che ha promosso al turno successivo la Delta Informatica grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta all'ombra del Bondone e al successo al tie break conquistato in Piemonte.



UI DELTA INFORMATICA TRENTINO

Archiviate le lunghe trasferte affrontate nell'arco di pochi giorni a Filottrano e a Palmi, la Delta Informatica ha potuto preparare la sfida con le torinesi senza particolari ed ulteriori complicazioni: le defezioni di Michieletto e Coppi, ovviamente, stanno privando Iosi di due pedine importanti tanto in allenamento quanto in partita, con una batteria di attaccanti di posto-4 dimezzata con le sole Kijakova e Montesi al momento a disposizione.

Buone notizie giungono invece da Sofia Rebora: la centrale ligure ha superato l'attacco influenzale che l'ha costretta a seguire dalla panchina il match contro Palmi e domenica sarà regolarmente in campo in diagonale a capitan Silvia Fondriest.



«Siamo oggettivamente in una situazione un po' particolare e non certamente ottimale, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino. – Allenarsi con due sole schiacciatrici di ruolo non è semplice ma nonostante queste difficoltà siamo altresì consapevoli delle nostre potenzialità e delle nostre qualità.

«Anche Palmi, dove è venuta a mancare pure Rebora, la squadra ha mostrato carattere e personalità, vincendo il primo set e giocando alla pari anche il terzo e il quarto parziale. Rimangono comunque numerose frecce a disposizione nel nostro arco, che ovviamente dovremo essere abili a sfruttare, facendo leva anche sul fattore campo.

«Settimo Torinese, nonostante la possibile defezione di Fiore, è un'ottima squadra che non stazione nella parte alta della classifica per caso, con un riferimento al centro superlativo come Akrari e una giocatrice di grande qualità come Biganzoli.»







QUI SETTIMO TORINESE

La società torinese è alla seconda esperienza nel campionato di serie A2, torneo che le piemontesi hanno disputato lo scorso anno per la prima volta nella propria storia grazie alla promozione ottenuta nel 2014/2015 vincendo la finale dei playoff di B1 con il Domovip Porcia.

Nella passata stagione, al debutto nella seconda serie nazionale, la Lilliput ha chiuso la regular season a quota 22 punti, retrocedendo in B1. In estate, creatisi due posti vacanti nell’organico di A2, la società piemontese è stata ripescata assieme a Cisterna.

Nuovo il tecnico, Maurizio Venco, rinnovata e rinforzata la rosa, con gli arrivi di sette giocatrici, tra le quali spiccano i nomi dell’alzatrice Cumino, nel recente passato al Neruda, della laterale rumena Vilcu (ex Olbia) e dell’opposto Fiore (ex Bologna), quest'ultima probabilmente costretta ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia.



I PROBABILI SESTETTI

Senza Michieletto e Coppi, Iosi avrà solamente dieci giocatrici a disposizione: sestetto, quindi, quasi scontato con Moncada in regia, Aricò opposto, Kijakova e Montesi laterali, Fondriest e Rebora al centro e Zardo libero.

Maurizio Venco, tecnico della Lilliput, risponderà presumibilmente con Cumino al palleggio, Bisio opposto, Biganzoli e Vilcu in posto-4, Akrari e Midriano al centro e Parlangeli libero.



CURIOSITÀ

Quello in programma domenica sarà l'ottavo scontro della storia tra Delta Informatica e Lilliput Settimo Torinese con un bilancio che sorride al sestetto trentino, avanti 6-1 nei precedenti.

L'unica vittoria delle torinesi si riferisce al match d'andata di regular season disputato in Piemonte a fine novembre e vinto dalla Lilliput in quattro parziali.

Sempre rimanendo alla stagione in corso vi sono altri due precedenti ufficiali: le due squadre, infatti, si sono affrontate recentemente nei quarti di finale di Coppa Italia di serie A2 che hanno promosso alla semifinale la Delta Informatica grazie al successo per 3-0 del Sanbàpolis e alla successiva affermazione al tie break centrata a Settimo Torinese.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e Lilliput Settimo Torinese saranno Massimo Piubelli e Maurina Sessolo.



MEDIA

Chi non potrà seguire la gara dagli spalti del Sanbàpolis potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolleyfemminile.it). Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica: sulla pagina facebook, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire l’andamento del match in tempo reale.



BIGLIETTI

I tagliandi per la partita saranno acquistabili direttamente alla cassa del palazzetto dello sport di Sanbàpolis, a partire dalle ore 15.30. I biglietti, inoltre, sono in prevendita sul circuito Viva Ticket, all’indirizzo www.vivaticket.it. Tutte le informazioni per raggiungere il palazzetto di Sanbàpolis sono disponibili sul nostro sito internet, all’indirizzo http://trentinorosa.it/come-raggiungerci.

© Riproduzione riservata