Bonporti: a Trento nuovi concerti con «Maschere e Cenere»

24/02/2017

Il calendario comincerà domenica 26 febbraio, seguirà martedì grasso, 28 febbraio e si concluderà il mercoledì delle ceneri, 1° marzo

Coro da Camera Conservatorio Bonporti, direttore Lorenzo Donati.



Dallo spirito scherzoso del Carnevale alla meditazione della Quaresima, anche il Conservatorio Bonporti scandisce questo particolare periodo dell'anno con una serie di appuntamenti musicali che annunciano l'inizio di un nuovo ciclo concertistico, Mondi Corali.

Nei prossimi giorni tre concerti presentati a Trento sotto il titolo di «Maschere e Cenere» daranno l'avvio alla manifestazione organizzata dal Bonporti e dedicata al mondo della coralità.

Il calendario dei concerti comincerà già questa domenica 26 febbraio (Chiesa di Santa Maria del Suffragio, ore 18.00) per il Santo Rosario con musiche scritte e interpretate dagli allievi.



Nel giorno di martedì grasso, 28 febbraio (Aula Magna del conservatorio, ore 20.30) l'ensemble vocale della classe di Direzione di Coro assieme agli allievi della classe di Canto barocco presentano un concerto con Frottole, Villanelle e Madrigali conquescenteschi; mentre il mercoledì delle ceneri, 1° marzo (Chiesa di S. Maria Ausiliatrice, ore 20.30) gli studenti del Bonporti canteranno per il Responsorio delle Tenebre.

Gli appuntamenti di Mondi Corali 2017 preseguiranno fino al mese di giugno e si svolgeranno presso la sede del Bonporti ed anche in diverse chiese della città di Trento.

Sono una decina i concerti nei quali verranno affrontati repertori sacri e profani, da Bach al Novecento storico, attraverso la partecipazione di studenti e formazioni corali del territorio.

L'ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

