Il Balletto Teatro di Torino danza sulle musiche di Chopin

24/02/2017

Lunedì 27 febbraio sarà al Teatro S. Pietro di Mezzolombardo il Balletto (e non solo)

BTT - Roberto Poli.



L'arte coreutica torna in scena a Mezzolombardo con uno spettacolo che il Centro Servizi Culturali S. Chiara propone in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito della stagione 2016/2017 del Circuito regionale della Danza.

Lunedì 27 febbraio sarà al Teatro S. Pietro il Balletto Teatro di Torino diretto da Loredana Furno con «IN CHOPIN», titolo «contenitore» per una serata che alterna alle coreografie di Marco de Alteriis sulle celeberrime note di Frédéric Chopin, che ne mettono in evidenza la forza e la drammaticità, alcune creazioni dell'israeliano Itzik Galili.

E proprio a Galili è affidata l'apertura dello spettacolo che, sulla musica di John Cage, propone CHAMALEON, un suggestivo esercizio stilistico alla scoperta dell’imperscrutabile mondo femminile.

Seguirà CHOP in LOVE dove il genio di Chopin si esprime tanto nell'ampia dimensione, quanto nella dimensione contenuta.



DO YOU? è invece un passo a due che esplora il rapporto di coppia, dove l’ego maschile è esaltato, sfiorando un tema molto attuale: quello della violenza sulle donne.

A chiudere la prima parte dello spettacolo sarà ALIENTO DEL ALMA, una coreografia nella quale De Altreriis narra di giovani uomini e giovani donne che cercano nella propria anima il respiro delle emozioni e dei sentimenti attraverso la danza contemporanea.

Storie d’amore ma anche di solitudine, voglia di cercarsi e scoprirsi.

La purezza di uno sguardo, l’innocenza di una carezza e la musica barocca accompagnano i danzatori a vivere quello che accade in scena creando un’atmosfera intima e coinvolgente.







Ancora una coreografia di Itzik Galili, FRAGILE, per aprire la seconda parte dello spettacolo su una musica di Gavin Bryars.

Nell’intimità di un duetto, con la forza insita nell’apparente vulnerabilità, la donna riesce a far superare al suo partner le paure, le frustrazioni e le incertezze insite nell’uomo.

Seguirà, in chiusura di serata, MAESTOSO, una coreografia nella quale Marco De Alteriis contrappone alle note di Chopin, dolci o suadenti, brillanti o melanconiche ma sempre classiche, una tecnica contemporanea graffiante, dove i danzatori lasciano esprimere il loro sentire attraverso l’ampiezza e la fisicità del movimento, facendosi trasportare in una dimensione immaginaria che sta al di sopra del rapporto pubblico/artista.

Fondato da Loredana Furno, il Balletto Teatro di Torino vanta oltre 35 anni di attività continuativa ed è composto da danzatori provenienti da esperienze importanti a livello internazionale che, con crescente successo, continuano un originale percorso creativo.



Il profilo sempre più internazionale che il Balletto Teatro di Torino è andato assumendo negli anni, non ne limita l’attività in Italia dove si è venuto a configurare negli anni come un organismo stabile di produzione.

Nel formulare il proprio programma, si è rivolto con particolare attenzione alla coreografia di ricerca, ai giovani coreografi e alle musiche originali.

A partire dal 2014 ha allargato il suo percorso artistico aprendo ad importanti autori internazionali, in particolare all’israeliano Itzik Galili.

Oltre a dare spazio ai grandi della danza, porta avanti un percorso di scoperta e valorizzazione di giovani talenti che trovano nella Compagnia il modo di realizzare i loro progetti.



«IN CHOPIN» vedrà impegnati in palcoscenico a Mezzolombardo Axier Iriarte, Agustin Martinez, Wilma Puentes Linares, Julia Rauch e Viola Scaglione.

I costumi sono stati ideati da Maria Teresa Grilli e Davide Rigodanza ha costruito il disegno delle luci.

Lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalle incursioni musicali di Concetta Cucchiarelli.

Lunedì 27 febbraio il sipario del Teatro S. Pietro si alzerà su «In Chopin» alle ore 21,00.

© Riproduzione riservata