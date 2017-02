Ciak si gira in Trentino: in arrivo una produzione indiana

24/02/2017

Casting per ballerini, candidature da presentare entro il prossimo 2 marzo

In Trentino arriverà presto un'importante produzione indiana che ha scelto la nostra provincia per il loro prossimo progetto.

L'iniziativa è frutto della collaborazione fra la casa di produzione lucchese, ODU Movies, e Trentino Film Commission.

Si cercano 20 ballerini, 10 uomini e 10 donne, per girare le scene di un balletto, tipico della cinematografia indiana, fra lunedì 6 e sabato 11 marzo a Trento e dintorni.

I ballerini dovranno avere età compresa fra i 18 e i 27 anni, lo stile di ballo richiesto è contemporaneo e hip hop.



Le candidature vanno inviate entro giovedì 2 marzo alla seguente e-mail: casting@odumovies.com.

Queste le informazioni che andranno specificate nella e-mail:

- nome, cognome e Comune di residenza;

- età;

- taglia e/o misure;

- 2 foto, 1 primo piano e 1 figura intera;

- 1 video, showreel oppure video con un ballo di almeno 1 minuto.







