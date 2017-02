Iscrizioni scolastiche 2017/2018: ecco i dati definitivi

24/02/2017

Gli iscritti alle classi prime di elementari, medie e superiori in Provincia di Trento

L’Ufficio Innovazione e Informatica del Dipartimento della Conoscenza ha reso noti i dati delle iscrizioni alle prime classi delle scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione (scuola primaria, secondaria di I e II grado) e alle istituzioni formative provinciali e paritarie della provincia di Trento, per l’anno scolastico 2017-2018.

Si tratta dei dati definitivi relativi alle iscrizioni effettuate dalle famiglie, in modalità cartacea e on line, entro la scadenza del 6 febbraio 2016, rilevati poi tramite l’inserimento nell’Anagrafe unica degli studenti del Dipartimento della Conoscenza.

Nell'anno scolastico 2017/2018 gli iscritti sono 5.162 al primo anno della primaria, 5.403 alla secondaria di primo grado, 4.282 alla secondaria di secondo grado, 1276 alla formazione professionale.

Il totale degli iscritti alle scuole superiori (formazione professionale compresa) sono 5.558, in linea rispetto allo scorso anno.



Un significativo calo, di 321 iscritti, si segnala nelle iscrizioni al primo anno della primaria.

Per quanto riguarda le scelte dei ragazzi si registra una leggera diminuzione degli iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado da 4.311 a 4.282.

Per quanto riguarda i licei si registra un aumento degli iscritti al liceo linguistico e al liceo scientifico opzione scienze applicate, un calo invece per il liceo artistico.

Stabili le iscrizioni agli istituti tecnici e formazione professionale.

In calo le iscrizioni nei settori alberghiero e della ristorazione, mentre si registra un aumento delle iscrizioni nei settori acconciatura ed estetica e delle produzioni, lavorazioni industriali e artigianali.

