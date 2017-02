Golf – Eurotour - Ancora uno stop, Francesco Laporta 25°

24/02/2017

Nella classifica provvisoria Bertasio 45°, poche chances per Paratore di rimanere in gara

Francesco Laporta 25° con 137 (66-71, -6), Nino Bertasio 45° con 138 (65-73, -5) e Renato Paratore 86° con 140 (69 71, -3) nel Joburg Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour.

La classifica è provvisoria perché sui due percorsi del Royal Johannesburg & Kensington GC (East Course, par 72; West Course, par 71), a Johannesburg in Sudafrica, il secondo giro non si è completato.

Proseguiranno la gara Laporta e Bertasio, mentre molto difficilmente Paratore supererà il taglio.

È al vertice con meno 12 l’inglese Paul Waring, fermato dopo 12 buche, ma è braccato da quattro sudafricani: Darren Fichardt, che ha concluso con 132 e Dean Burmester, che ha lo stesso meno 11 con tre buche da completare, Jacques Kruyswijk, quarto con 133 (-10).



Haydn Porteous, campione uscente, quinto con 134 insieme allo svedese Anton Karlsson, al gallese Stuart Manley, all’inglese Aaron Rai e al francese Romain Langasque, medesimo meno 9 e la possibilità di salire con sei buche ancora avanti.

I tre italiani hanno giocato tutti sull’East Course.

Francesco Laporta, entrato nel field con una bella prova in prequalifica (5°), è sceso un colpo sotto par (71) con due birdie e un bogey, Nino Bertasio è andato uno sopra (73) con due birdie e tre bogey e a Renato Paratore (71) non sono bastati quattro birdie per porre rimedio a tre colpi persi in due buche di fila (doppio bogey e bogey).

Il montepremi è di 1.190.000 euro.

Il torneo è su Sky.

© Riproduzione riservata