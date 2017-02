Trento libera Lighty: rescissione consensuale dell'accordo

24/02/2017

Trainotti: «Lighty voleva andare al Sassari. Vista la competitività del nostro roster abbiamo deciso di assecondarlo chiudendo una buona operazione»

Lighty in una foto di Montigiani.



Dolomiti Energia Basket Trentino annuncia di aver definito la rescissione consensuale del contratto che legava la guardia David Lighty al club aquilotto per la stagione in corso.

Alla guardia statunitense, che in maglia bianconera ha disputato 15 gare di campionato, segnando 13,1 punti di media e ritoccando il record per punti siglati in una gara di A da un giocatore della Dolomiti Energia con i 34 realizzati contro Varese, vanno i ringraziamenti da parte di tutta Aquila Basket per l'eccellente lavoro svolto assieme, oltre che i migliori auguri per la sua prossima avventura e per una carriera ricca di grandi soddisfazioni professionali.

SALVATORE TRAINOTTI

(General Manager DOLOMITI ENERGIA TRENTINO)

«David Lighty va a Sassari, dopo una operazione maturata ieri in capo a poche ore.

«Noi non eravamo sul mercato e avevamo già deciso di procedere con i sei stranieri, ma Sassari ha manifestato forte interesse nei confronti del giocatore, e David ci ha manifestato il proprio gradimento in proposito.

«Non avessimo avuto sei stranieri in organico, avremmo fatto valutazioni diverse, e forse anche lo stesso David le avrebbe fatte. Ma in questo scenario, ritenendo il nostro roster assolutamente competitivo e preso atto della volontà del giocatore, che ha disputato una prima metà campionato di assoluto livello ed ora si sarebbe trovato ad affrontare una situazione di turnover senza precise garanzie, non abbiamo ritenuto di doverlo forzare a restare.

«E abbiamo accettato di concludere una operazione che riteniamo buona anche per il club.»

