E' comfermato: all’Ex Italcementi il polo espositivo di Trento

24/02/2017

Lo prevede il programma di attività 2017-2019 di Patrimonio del Trentino, approvato dalla Giunta Provinciale

Come avevamo anticipato un mese fa, la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato la scelta suggerita da Patrimonio del Trentino, che ha individuato a Piedicastello l'ubicazione dellaa nuova sede di Trento Fiere.

La sede sarà collegata al centro storico della città con un ponte funzionale per pedoni e biciclette che giungerà a Piazzale Sanseverino.



Il nuovo polo espositivo di Trento, che sostituirà il CTE, è previsto dal programma di attività 2017-2019 di Patrimonio del Trentino, approvato nella riunione di ieri dalla Giunta provinciale con un provvedimento proposto dal presidente Ugo Rossi. Il costo stimato per l’intervento è di circa 3,6 milioni di euro.



Nell’operazione che riguarda il polo espositivo sono coinvolti anche l’Università e il Comune di Trento. In base agli accordi è prevista la cessione, attraverso la società controllata Trento Fiere, dell’ex CTE all’Università, ricevendo in permuta Piazzale Sanseverino (attualmente proprietà dell'Università), che dovrebbe essere ceduto al Comune in cambio di altre partite immobiliari di interesse di Patrimonio del Trentino.



Nello stesso accordo è prevista la realizzazione del nuovo polo espositivo di Trento. L’investimento sarà realizzato con risorse di Patrimonio del Trentino che rientreranno grazie ad un contratto di locazione che sarà pagato con le azioni che il Comune di Trento detiene ad oggi in Trento Fiere.

